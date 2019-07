10:53 Uhr

Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Wald Zwei Förster erklären ihre Strategien, um den Waldbestand trotz Klimawandel zu sichern. In Zusmarshausen funktionieren sie bereits

Von Brigitte Mellert

Zusmarshausen Innerhalb weniger Gehminuten ändert sich die Vegetation des Waldes in Zusmarshausen. Die Bäume sind jünger, ihre Stämme noch nicht so wuchtig. Auf einer kleinen Waldlichtung wächst saftig-grünes Gras. „Klasse II Wald“ nennt sich der innere Abschnitt des Waldes in Zusmarshausen am Horn. Es ist ein anschauliches Beispiel, wie Förster die Artenvielfalt in den Wäldern sichern möchten. Denn durch die Folgen des Klimawandels ist ein gesunder Wald längst nicht mehr selbstverständlich.

Das zeigt sich auch im Wald am Horn. Durch starke Stürme stürzen die Bäume um – besonders anfällig sind Fichten – und liegen als Totholz auf dem Waldboden. Ein gefundenes Fressen für Schädlinge wie den Borkenkäfer oder Eichenprozessionsspinner. Der Wassermangel bei zu heißen Sommern führt ebenfalls dazu, dass die Fichte Schaden nimmt und anfällig für Schädlinge wird.

Den Veränderungen muss sich der Wald anpassen und robuster werden, sagen Förster. Zwei davon sind Patrizia Fischer, Bayerische Staatsforsten, und Revierleiterin Dinkelscherben und Ralf Gang, Abteilungsleiter Forsten im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die während des „Försterwalks“ Besuchern im Zusmarshauser Wald präsentieren, wie sie die Biodiversität fördern und dem Klimawandel trotzen.

Eine wichtige Entwicklung zum Schutz des Waldes gegen den Klimawandel ist die Umwandlung der Monokultur in einen Mischwald. Schon seit den 1970er-Jahren werden die Fichtenwälder mit Laubbäumen angereichert. „Fichten sind zwar toll und bringen viel Geld“, sagt Förster Gang, „Mischwälder sind aber viel stabiler.“ Viel wichtiger seien hitze- und klimaresistente sowie stabilere Arten wie die Weißtanne, Douglasie und Roteiche. Darüber hinaus leben in Mischwäldern mehr Tiere und die Pflanzenvielfalt ist größer.

In Zusmarshausen ist Revierleiterin Fischer zufrieden mit der Baumvielfalt in ihrem Revier. „Auf den ersten Hundert Metern haben wir schon mindestens zehn Arten gesehen“, erklärt sie der Gruppe. „Eiche, Esche, Lärche, Buche, Linde und Ahorn sind nur einige Beispiele für Bäume, die hier wachsen.“

Der Wald in Zusmarshausen ist der einzige „Klasse I Wald“ in der Region. Hier wachsen zahlreiche Baumarten, die mindestens 180 Jahre alt sind, manche erreichen sogar ein stolzes Alter von 250 Jahren. In diesem Abschnitt ist es nicht erlaubt, Totholz mitzunehmen. Diese alten Waldstücke haben eine besondere Funktion. Durch die sogenannten Trittsteinbiotope sollen in Staatsforsten Flächen mit alten Waldbeständen und Totholz lange erhalten bleiben, um neuen Pflanzen Lebensraum zu bieten. Das abgestorbene Holz, besonders faulende Baumstümpfe, bieten Insekten, Vögeln, Wirbeltieren und Pilzen einen fruchtbaren Lebensraum.

Ein weiterer Ansatz für die Sicherung der Artenvielfalt ist die Verjüngung der Wälder. Um jüngere Bäume nachwachsen zu lassen, arbeitet Försterin Patrizia Fischer mit Licht und Schatten. Punktuell kann die Revierleiterin bestimmen, welche lichtbedürftigeren Baumarten, beispielsweise Ahorn, Birke und Lärche, nachwachsen. Heißt: Bestimmte Bäume werden gefällt, um das geschlossene Kronendach der Wälder aufzubrechen. Früher, erklärt Fischer, sei der Wald dunkler gewesen und die Fichte eine der vorherrschenden Baumarten. Das hat sich inzwischen geändert: Etwa 60 heimische Baumarten gibt es derzeit in den Wäldern in Bayern. Das sei die Zukunft der Wälder, sagen die beiden Förster Fischer und Gang.

Am Boden zeigt sich die Dynamik des Waldes: Junge Bäumchen keimen am Wegesrand. „Ich bin immer wieder fasziniert, wie die Keimlinge wachsen“, sagt Fischer und zeigt der Besuchergruppe einen etwa ein Jahr alten und zehn Zentimeter kleinen Eichensämling. Aus der kleinen, braunen Knolle wird womöglich eines Tages eine stolze Eiche – dem Klimawandel zum Trotz.

