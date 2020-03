04.03.2020

Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus?

Vortrag im TCW am Donnerstag

Durch Digitalisierung, Konnektivität, Globalisierung und den demografischen Wandel ändert sich die Arbeitswelt. Immer häufiger stellt sich die Frage, wie man mit dem Trend „New Work“ umgeht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Die Veränderungen der Arbeitswelt seien bereits Realität. Der klassische Arbeitstag von „Neun bis Fünf“ könnte bald der Vergangenheit angehören. Die Bindung an feste Arbeitsorte und Organisationsstrukturen löse sich immer weiter auf und die Digitalisierung öffnet die Möglichkeiten der Kommunikation.

Wer sich auf das Abenteuer „New Work“ einlässt, müsse laut der Pressemitteilung lernen, loszulassen. Denn erst der Abschied von alten Gewohnheiten, Gewissheiten und Glaubenssätzen mache den Weg frei für echte disruptive Innovationen. Neues Arbeiten sei für alle Beteiligten ein konstanter Lernprozess. Der gelinge all jenen besonders gut, die „nicht“ durch „noch nicht“ ersetzen. Denn nahezu alle Dinge, die man „noch nicht“ kennt, kann oder weiß, kann man lernen und damit ungeahntes Potenzial in sich selbst und in dem Unternehmen freisetzen. Wer sich im digitalen Zeitalter als wirksame Führungskraft positionieren will, müsse echtes Interesse zeigen und Vertrauen schenken. Dabei gehen Führung und Coaching oft Hand in Hand. Die Führenden werden dabei zu Sinnstiftern, Motivatoren und „Möglichmachern“, die das Beste aus den individuellen Stärken und Potenzialen ihres Teams herausholen.

Ein neuer Arbeitstrend im „neuen Arbeiten“ ist das sogenannte Coworking. Immer mehr Gründer, Freelancer und Kreative nutzen diese Form des Arbeitens, um in einer inspirierenden Umgebung kreativ und produktiv zu sein. Sogenannte Coworking-Spaces bieten flexible Plätze zum Arbeiten, Austauschen und Vernetzen.

Am Donnerstag, 5. März, findet die nächste Veranstaltung der Vortragsreihe „Donauries informiert“ des Wirtschaftsförderverbandes Donauries in Kooperation mit dem Technologie Centrum Westbayern zum Thema „New Work, die Zukunft der Arbeit?“ im TCW von 16 bis 17.30 Uhr statt. Im ersten Teil der Veranstaltung berichten Gertrud Hansel (Inhaberin, Schule für Unternehmer) und Tobias Wirth (Geschäftsführer, fly-tech IT) von ihren eigenen Erfahrungen im New-Work-Kontext und davon, wie es ihnen gelingt, auf den digitalen Transformationsprozess zu vertrauen und im Arbeitsalltag loszulassen.

Im zweiten Teil informiert Daniel Petrasch (Prokurist, Sigel GmbH) weshalb bei New Work der Mensch im Mittelpunkt steht. Im Anschluss stellt Tobias Seemiller (Accelerator- und Projektmanager, Digitales Zentrum Schwaben) das Roots-Coworking vor und geht dabei auf Erfahrungen ein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter wirtschaft-donauries.bayern/donauriesinformiert gebeten. (pm)