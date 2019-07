vor 20 Min.

Wie soll das Abwasser fließen?

Die Kläranlage Weilheim-Otting soll zukünftig an die zentrale Anlage in Monheim angeschlossen werden

Gut zwei Monate nach einer ersten, sehr ausführlichen Präsentation (wir berichteten), ging es im Monheimer Stadtrat in der jüngsten Sitzung nun erneut um die Sanierung der Kläranlage Weilheim-Otting und um die Frage, wie das dortige Abwasser in die zentrale Anlage nach Monheim gelangen kann. Das Gremium einigte sich schließlich auf einen Entwurf – allerdings wird dabei auch die Gemeinde Otting mitspielen müssen.

Die Planerinnen Barbara Dziobek und Regine Schatz vom Ingenieurbüro Dr. Resch & Partner (Weißenburg) hatten nach ihren umfangreichen Vorstellungen der sanierungsbedürftigen Kläranlagen Rehau und Weilheim-Otting im Frühjahr den Auftrag bekommen, eine neue Variante zu erstellen, wie das Abwasser beider Kläranlagen möglichst kostengünstig in die Monheimer Einrichtung gelangen kann. Die beiden Expertinnen stellten hierfür mehrere Lösungsmöglichkeiten vor, präsentierten die auf 50 Jahre angelegte Kostenvergleichsrechnung und zeigten auf, welche Variante für die Gemeinde Otting und welche für die Stadt Monheim am kostengünstigsten wäre. Die Kläranlage Otting-Weilheim wird dabei aufgrund der Einwohnerzahl mit dem Schlüssel 70:30 berechnet.

Josef Steinhart (PWG) sprach anscheinend auch im Namen seiner Ratskollegen von einem „sehr komplexen Vortrag“ und bat deswegen den anwesenden Monheimer Abwassermeister Wolfgang Wild um dessen Meinung. Dieser betonte zunächst, dass sich seit dem Frühjahr das Fremdwasser-Aufkommen aus Otting verbessert habe und die Nachbargemeinde nun auch entsprechende Pläne für eine Sanierung des Kanalnetzes öffentlich gemacht habe. Somit sei für ihn die beste Lösung, das Abwasser von der Anlage Otting-Weilheim nach Otting zu pumpen und von dort über Kreut in die Monheimer Kläranlage zu leiten.

Diese Variante bezeichneten mehrere Gremiumsmitglieder als die sinnvollste, obwohl es für Monheim nicht die kostengünstigste Lösung ist. Uwe Kaspar (CSU) gab deswegen auch zu bedenken, dass man als Stadtrat „eine Verpflichtung gegenüber den Bürgern“ habe. Der allgemeine Tenor: Otting müsse sich entsprechend an den Mehrkosten beteiligen. Lothar Roßkopf (PWG) ging auf die fachliche Meinung von Wolfgang Wild ein und plädierte, sich mit den Ottinger Verantwortlichen zusammenzusetzen. Auch Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber (PWG) machte klar: „Es geht nur gemeinsam.“

Bürgermeister Günther Pfefferer bat schließlich zur Abstimmung. Dabei ging es um die grundsätzliche Bereitschaft, die Kläranlage Otting-Weilheim via Kreut an Monheim anzuschließen und danach in Verhandlungen mit der Gemeinde Otting einzutreten. Dies wurde mit zwei Gegenstimmen angenommen. Unstrittig war in diesem Zusammenhang, dass das Abwasser aus der ebenfalls sanierungsbedürftigen Rehauer Kläranlage zukünftig über Rothenberg nach Monheim fließen soll. (unf)

