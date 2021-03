10.03.2021

Wie viel darf Kultur in Mertingen kosten?

Von Helmut Bissinger

Lebhaft, man könnte auch leidenschaftlich sagen, hat der Mertinger Gemeinderat über den Haushalt für 2021 und die Finanzplanungen für die weiteren Jahre diskutiert. Was deutlich zutage trat: Es gibt im Gremium sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie sich die Kommune entwickeln und wie man miteinander umgehen soll. Und: Der Ton ist mitunter rustikal, auch hier könnte man dieses Wort ersetzen und von einer rauen Art sprechen.

Der Schlagabtausch gipfelte in einer Auseinandersetzung zwischen Josef Steidle (PWG/ Freie Wähler) und Kulturreferentin Ulrike Hampp-Weigand ( SPD/Freie Bürger). Steidle kritisierte die Defizite des Kulturkreises, die hoch seien. Im vergangenen Jahr habe die Gemeinde die Kulturveranstaltungen mit 63.000 Euro bezuschusst, in diesem Jahr sei erneut ein Defizit von 30.500 Euro im Etat aufgelistet. Hampp-Weigand wies den Vorwurf zurück, sprach von „Unverschämtheit“ und bezifferte das vorjährige Defizit auf 3000 Euro. Beistand erhielt sie von Kurt Niebler (PWG/Freie Wähler), der davon berichtete, wie beliebt die Veranstaltungen des Mertinger Kulturkreises seien „und wie sehr sie den Ruf der Gemeinde positiv beeinflussen“. Einmal in Rage, verwies Hampp-Weigand auf Rücklagen von sechs Millionen Euro, die in den letzten Jahren gebildet worden seien. „Da kann in den letzten Legislaturperioden so schlecht nicht gearbeitet worden sein“, erklärte sie in Anspielung darauf, dass das Vergangene von einigen Ratsmitgliedern immer negativ beurteilt werde. Johannes Bschorer (PWG/Freie Wähler) forderte Hampp-Weigand auf, „das Oberlehrerhafte endlich aufzugeben“.

Haushalt in Mertingen: Diskussion um das Thema Turnhalle

Die Debatte kreiste mehrmals um das Thema Turnhalle. Der Gemeinderat hatte sich mehrheitlich für eine Sanierung ausgesprochen. Mehrere Redner äußerten erneut ihre Unzufriedenheit über die Entscheidung. Sie kritisierten, dass eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer neuen Mehrfachturnhalle erst 2024 in Auftrag gegeben werden soll, wie es im Finanzplan ausgewiesen sei. Paul Sailer (PWG/Freie Wähler) merkte an, dass der Bau einer neuen Turnhalle Millionen verschlingen würde.

„Taten statt Visionen“ forderte Wolfgang Kurka. Die Unabhängige Bürgerliste habe 13 Anregungen gehabt, um die Einnahmen zu optimieren. Vorschläge von anderen Gruppierungen, wie die hohen Ausgaben dezimiert werden könnten, habe es nicht gegeben. Er vermisse konkrete Vorstellungen, wie man mit „Altlasten“ (Pfennig-Anwesen, Schuster-Anwesen und ehemalige Schule) umgehen wolle. Eine ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit könne er im Etat nicht erkennen. Zwei von drei Haushaltsberatungen hätten nicht öffentlich stattgefunden, was nicht der Gemeindeordnung entspräche.

Kritik am Bürgermeister, weil die Vorberatungen nichtöffentlich geführt wurden

Kurkas UBL-Kollege Saule verwies auf den Finanzplan. „Wo führt das hin?“ fragte er. 2024 werde Mertingen nach der derzeitigen Planung sieben Millionen Euro Schulden haben, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1671 Euro gleichkomme. Schließlich ging es um das Jugendzentrum, das in den Planungen für dieses und nächstes Jahr nicht berücksichtigt ist. Daniel Becht, Referent für Familie und Jugend, und Martina Götz (Bündnis 90/Die Grünen) bedauerten dies. Kurt Niebler und Albert Reiner verwiesen in ihren Funktionen als „weitere Bürgermeister“ darauf, dass man noch immer Wege gefunden habe, um dringende Wünsche zu verwirklichen. Allerdings müsste sich auch die Jugend aktiv miteinbringen.

Zwölf Ratsmitglieder stimmten letztlich dem Etat zu. Dagegen votierten Wolfgang Kurka, Josef Saule, Alfred Hopfner, Daniel Becht und Josef Steidle.

