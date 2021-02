vor 47 Min.

Wie wählen Vereine in der Corona-Zeit eigentlich einen Vorstand?

An Mitgliederversammlung in Präsenz wie einst ist aktuell nicht zu denken. Das bringt manche Vereine in Probleme.

Plus Ihre Versammlungen dürfen Vereine wegen der Pandemie nicht wie gewohnt abhalten. Welche Möglichkeiten die Vereine nun haben und wo es eine Ausnahme gibt.

Von Helmut Bissinger

In den Schaukästen der Städte und Gemeinden werden sie normalerweise angekündigt. Doch wer in diesen Tagen einen Blick darauf wirft, liest zwar die Ankündigung von Jahreshauptversammlungen, doch auch ganz dick darüber geschrieben: „Abgesagt!“ Jetzt im nahenden Frühjahr ist die Zeit, in der eigentlich Mitglieder von Vereinen neue Vorsitzende wählen, Bürgermeister gratulieren und Jubilare Urkunden und Anerkennung erhalten. Die General- und Hauptversammlungen stehen an. Versammlungen sind derzeit nicht erlaubt, stehen sogar unter Strafe. Gleichzeitig schreiben Verordnungen der Verbände und Vereinssatzungen vor, die Jahreshauptversammlungen abzuhalten. Wie gehen Vorsitzende, Schriftführer und Kommandanten mit dieser Situation um?

„Die rein rechtliche Situation wurde vom Bayerischen Sportschützenbund bewertet und geregelt“, sagt Gauschützenmeisterin Rita Schnell. Der bisherige Vorstand bleibe im Amt, bis die nächste Mitgliederversammlung mit Neuwahlen stattfinde. Auch ohne Ermächtigung in einer Satzung seien darüber hinaus virtuelle Mitgliederversammlungen möglich. Das gelte auch für Briefwahlen oder schriftliche Umlaufverfahren.

Die Schützen im Donau-Ries-Kreis vermissen die Geselligkeit

Eigentlich sei alles geregelt, doch „die Stimmung kippt gerade“, meint Schnell. Das liege nicht nur an fehlenden Versammlungen, sondern „weil wir keine Veranstaltungen durchführen können“. Die Situation sei belastend, zumal zahlreiche Vereine langsam Probleme bekämen, ihre Heime zu unterhalten.

„Wir Schützen vermissen die Geselligkeit, die bei uns ganz wichtig ist“, gibt sich die Gauschützenmeisterin niedergeschlagen. In Schnells Worten klingt Hoffnungslosigkeit mit. Einige Vereine nutzten die Zeit, um ihre Heime zu renovieren oder auch elektronische Stände einzubauen. Dafür habe es im vergangenen Jahr deutlich mehr staatliche Zuschüsse gegeben.

Etwas anders stellt sich die Lage bei den Feuerwehren dar: Während für einen Feuerwehrverein, wie es ihn in fast jedem Dorf gibt, die bekannten Regeln gelten, ist die Feuerwehr an sich eine kommunale Einrichtung und muss unbedingt einsatzfähig bleiben. Die Amtszeit eines Kommandanten endet jedoch automatisch nach sechs Jahren oder beim Erreichen der Altersgrenze.

Dienstversammlung der Donau-Rieser Feuerwehrkommandanten ist abgesagt

Für eine Dienstversammlung, auf der ein Kommandant gewählt wird, gibt es in der bayerischen Infektionsschutzverordnung deshalb eine Ausnahmeregelung, erklärt Kreisbrandrat Rudolf Mieling. Falls die Amtszeit von beiden Kommandanten gleichzeitig endet und eine Dienstversammlung nicht durchführbar sei, kann die Kommune einen Notkommandanten bestellen - das kann auch der bisherige Kommandant sein. Die geplante Dienstversammlung der Kommandanten habe Mieling abgesagt. Sie erhalten nun von ihm einen schriftlichen Bericht. Die Absage sei problemlos, hätten doch ohnehin keine Wahlen angestanden.

Pikant ist die Situation in Bäumenheim. Dort führt Harald Hämmerlein den TSV seit 1. November 2019 - allerdings kommissarisch. Einmal, am 7. Februar 2020, hat der Verein bei einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung versucht, die „kommissarische Phase“ zu beenden. Doch es fand sich kein neuer Vorsitzender.

Der TSV Bäumenheim sucht noch immer einen neuen Vorsitzenden

Nun werde er einfach weitermachen, sagt Hämmerlein. Bis Ende des Jahres habe der Verein Zeit, einen neuen Chef zu wählen. Erlaube es die Infektionslage, werde er einen neuen Wahltermin ansetzen. Online möchte er die Wahlen nicht durchführen lassen. Dass er nun weiter das Ehrenamt ausüben müsse, sei „im Moment ziemlich einfach, weil nichts los ist“. Das TSV-Büro sei aber weiterhin besetzt. Hämmerlein: „Wir sind nicht auf Tauchstation.“

Entspannt gibt sich Karola Schwab, Kreisverbands-Vorsitzende für Gartenbau und Landschaftspflege. In einem Brief habe sie die Vereine informiert, dass die Jahreshauptversammlung stattfinde, „sobald es die Lage zulässt“. Eile sei nicht geboten, stünden doch keine Wahlen an. Es sei bedauerlich, dass beliebte Veranstaltungen wie Pflanz-Tauschbörsen oder das Sauerkraut-Einstapfen (in Donaumünster) ausfallen mussten. Sie versuche mit E-Mails und Telefonaten die Kontakte am Leben zu halten. Dabei erfahre sie, dass „die meisten allmählich die Faxen dicke haben“.

BRK-Kreisverband muss Mitgliederversammlung bis Juni abgehalten haben

In einer ebenfalls prekären Situation sucht der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) seit Wochen nach einem Ausweg. „Eine Lösung ist jetzt aber gefunden“, berichtet Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer. Die Organisation muss ihre Mitgliederversammlung mit Neuwahlen bis spätestens Juni abhalten. Geplant war eine Präsenzveranstaltung im April. Nun aber wird es nach Auskunft von Lettenbauer eine Mitgliederversammlung auf elektronischem Weg geben. Zwei oder drei Tage später könnten die Mitglieder dann an einigen Stellen im Landkreis ihren Wahlzettel in vorbereitende Urnen werfen. Die Wahl des Kreisvorsitzenden (bisher Franz Oppel) kann laut Satzung des BRK nicht übers Internet und auch nicht per Briefwahl erfolgen.

„Es hat dazu im vergangenen Jahr bereits einige Anfragen gegeben“, erinnert sich Karin Brechenmacher, die Ehrenamtsbeauftragte beim Landkreis. Die Vereine seien „hart getroffen“ sagt sie. Sie befürchtet dass der monatelange Stillstand im Vereinswesen negative Auswirkungen haben könnte. Sie denkt dabei an die Musikvereine und hat die Sorge, „dass es dort zu einer Austrittswelle kommt“.

