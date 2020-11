24.11.2020

Wie zwei Harburgerinnen zu Buchautoren wurden

Plus Menschliche Schwächen sowie „Mensch und Tier“ sind die Themen von Ines Mösle und Doris Stippler. Diese haben sie nun in Geschichten und Zeichnungen in gleich zwei Büchern veröffentlicht.

Von Wolfgang Widemann

Die Dame im türkisfarbenen Kleid und mit großem Hut sitzt auf einer riesigen Torte und hält von dieser genüsslich ein Stück in der Hand. Dem Bild gegenüber steht – mit dem Titel „Süße Sünde“ – ein gereimter Vierzeiler: „Ein Sahnestückchen geht doch immer und ein zweites auch nicht schlimmer. Das Süße macht Gedanken frei, die Pfunde wiegen schwer wie Blei.“

21 Zeichnungen, garniert jeweils mit einem Verslein, enthält das Buch „Weiberg’schichten – Männerkram“, das die im Harburger Stadtteil Brünsee wohnhafte Künstlerin Ines Mösle verfasst hat. Es ist nicht das einzige solche Werk. Zusammen mit Doris Stippler aus Ebermergen präsentiert Ines Mösle ein zweites Buch, das nach dem gleichen Muster 29 „Viechereien“ (so der Titel) beinhaltet.

Eine Tuschezeichnung und ein Vierzeiler

Anlass für beide Werke ist die eigentliche künstlerische Arbeit von Ines Mösle. Sie fertigt Bronzefiguren. 21 solche waren im Jahr 2019 in der Ausstellung unter dem Motto „Weiber’gschichten – Männerkram“ in Rain, Tarrenz (Tirol) und Neusäß zu sehen. Die Figuren stellen der Künstlerin zufolge kleine menschliche Schwächen und Alltagssituationen dar. Passend zu jedem Werk entstand dann heuer eine aquarellierte Tuschezeichnung plus Vierzeiler.

Im zweiten Buch „Viechereien“ gehe es um „Tier und Mensch“. Dargestellt werden zum Beispiel „Der Pechvogel“, „Der begossene Pudel“, „Die Rampensau“ und „Die falsche Schlange“. Diese Figuren gibt es zum Teil auch schon in Bronze. Eigentlich hatte Ines Mösle geplant, das Buch begleitend zu einer Ausstellung herauszubringen, die 2021 stattfinden soll. Angesichts der Corona-Krise liege das Bronzeskulpturen-Projekt aber derzeit auf Eis.

Das Hobby der gelernten Krankenschwester aus Brünnsee: Schreiben

Das Buch hingegen ist fertig. Die Verslein steuerte zum großen Teil Doris Stippler bei. Das Hobby der gelernten Krankenschwester ist das Reimen und das Verfassen von Gedichten. Die gemeinsame Arbeit habe „viel Spaß gemacht“, sind sich die beiden Autorinnen einig. Die hoffen, dass ihre Werke den Menschen in diesen Corona-Zeiten zumindest ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern – ganz im Gegensatz zum „Brummbär“, der so beschrieben wird: „Groß und stark sein, ist Ziel des Lebens, sucht man Trost bei ihm vergebens. Ihn zum Lachen bringen, beißt man auf Holz, es hat zu tun mit seinem Stolz.“

Die Bücher sind erschienen im Wittgenstein Verlag in Treuchtlingen und zum Preis von jeweils 16 Euro erhältlich bei Ines Mösle (Brünsee 42), im Buchhaus Greno und im Teeladen Lebensfreude in Donauwörth sowie in der Raiffeisen-Volksbank-Filiale in Ebermergen.

