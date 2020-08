17:51 Uhr

Wieder Keime im Donauwörther Wasser: Jetzt wird gechlort

Nach zwei Proben ohne Befund gibt es am 13. August wieder Nachweise coliformer Keime. Stadtwerke und Gesundheitsamt greifen nun zu einer anderen Maßnahme.

Nach Befunden ohne den Nachweis krankheitserregender Keime am 11. und 12. August im Donauwörther Trinkwasser hat die eingegangene Probenserie vom 13. August erneut den Nachweis coliformer Keime an der Entnahmestelle Hochbehälter gezeigt. Da damit das bisherige Vorgehen und alle getroffenen Maßnahmen nicht den beabsichtigten Erfolg zeigen, haben die Stadtwerke und das Gesundheitsamt laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus gemeinsam festgelegt, dass übergangsweise eine Chlorung durchgeführt wird.

Auf diesem Wege können eventuell noch vorhandene Keime abgetötet und die Netzleitungen desinfiziert werden. Zugleich ist damit für die Nutzer ein Ende der Abkochanordnung in Sicht – ab dem Zeitpunkt, sobald die Chlorung vollständig greift, was voraussichtlich Ende kommender Woche der Fall sein wird.

Ab Dienstag wird übergangsweise eine Chlorung durchgeführt

Konkret wird die Maßnahme ab Dienstag, 18. August, für den Versorgungsbereich des Hochbehälters Parkstadt in die Wege geleitet und in den darauffolgenden Tagen an der Verteilung in der notwendigen, aber niederen Konzentration gearbeitet. Hierfür wird der Chlorgehalt täglich mehrfach an verschiedenen Messstellen im betreffenden Versorgungsnetz kontrolliert. Ist dieser Prozess abgeschlossen und die Chlorung stabil, voraussichtlich Ende der Kalenderwoche 34, kann über eine Aufhebung der Abkochanordnung entschieden werden. Bis auf weiteres gilt diese also in den bislang noch betroffenen Versorgungsbereichen unverändert.

Die Stadtwerke werden weiterhin informieren. Zudem veröffentlichen die Stadtwerke alle bislang vorliegenden Probenergebnisse auf der Homepage der Stad. Die tägliche Entnahme von Proben wird in Absprache mit dem Gesundheitsamt ab sofort und während des Zeitraums der Chlorung nicht fortgesetzt. Die letzte Probenentnahme der aktuellen Serie erfolgte am Donnerstagvormittag.

Wohl für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen

Nach jetzigem Stand ist die Chlorung für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen vorgesehen. Aufgrund der niederen Dosis und der bei der Trinkwasserversorgung zugelassenen Konzentrationen erreicht das Wasser wieder Trinkwasserqualität. Bei einer Sicherheits-Chlorung des Trinkwassers ist die Konzentration deutlich niedriger als etwa in Schwimmbädern.

Ein Infoblatt ist Sie ab Dienstag, 18. August, auf der Homepage der Stadt (www.donauwoerth.de) im Bereich „Stadtwerke“ -> „Wasserversorgung“. Direktlink: donauwoerth.de/rathaus/stadtwerke/wasserversorgung/?L=0

Die eingerichtete Hotline der Stadtwerke ist weiterhin unter der Telefon 0906/789-270 tagsüber von 8 bis 17 Uhr zu erreichen, der Bereitschaftsdienst ist unter Telefon 0906/789-520 geschaltet.

