vor 25 Min.

Wieder Schmierereien an der Grundschule in der Donauwörther Parkstadt

An der Sebastian-Frank-Grundschule in Donauwörth kommt es erneut zu Sachbeschädigungen. Der Schaden ist hoch.

Innerhalb kürzester Zeit ist es zu erneuten, massiven Sachbeschädigungen an der Sebastian-Frank-Grundschule in der Perchtoldsdorfer Straße in Donauwörth gekommen. Der dortige Hausmeister teilte der Polizei am Mittwoch mit, dass mehrere Graffiti sowohl an die Hauswand als auch auf die Garagentore gesprüht worden waren. Tatzeitraum ist zwischen Dienstag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr.

Die Beamten stellten vor Ort zahlreiche Schmierereien in unterschiedlichen Farben fest und sicherten Spuren. Unter anderem wurde – in unterdurchschnittlichen Schreibweisen – „Fuck Cops“, „Hurensohn Gang“, „Hartz 4-Junge“ sowie „Drecksstaat“ an den Fassaden und Toren hinterlassen. Der durch die Vandalismusaktion entstandene Gebäudeschaden lässt sich noch nicht abschließend beziffern, dürfte sich jedoch auf mindestens 1500 Euro belaufen – je nach Reinigungsaufwand könnte der Schaden auch deutlich höher liegen, so die Gesetzeshüter.

