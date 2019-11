vor 37 Min.

Wieder Unfallflucht von Lkw-Fahrer in der Altstadt

Ein Unbekannter beschädigt beim Rangieren in Harburg einen Zaun. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wieder hat ein Lastwagen, der verbotenerweise die Altstadt in Harburg durchquerte, ein Anwesen beschädigt. Erneut flüchtete der Verursacher. Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall am Montag zwischen 16 und 20 Uhr. Der Lkw-Fahrer wollte anscheinend vor einem Wohnhaus in der Schlossstraße zurücksetzen. Der Brummi prallte gegen einen Zaunpfosten aus Metall. Der wurde verbogen. Auch das Fundament wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf einige Hundert Euro. Der Fahrer setzte seine Tour einfach fort.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

