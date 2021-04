Wieder Zuschüsse für Kunstmuseum in Wemding

Plus Das Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding wird privat betrieben. Wie der Staat die außergewöhnliche Einrichtung unterstützt.

Das Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding kann auch in diesem Jahr mit Zuschüssen des Bezirks Schwaben, des Landkreises Donau-Ries und der Stadt rechnen. Die Verantwortlichen der in der Region einmaligen Kulturstätte können somit erneut mit einer Gesamtförderung von 50.000 Euro planen.

Das Ehepaar Steinacker-Holst betreibt das rund 4000 Quadratmeter große Museum. Um die Betriebs- und Personalkosten stemmen zu können, wendete es sich vor ein paar Jahren an die öffentlichen Stellen.

Der Bezirk überweist einen Zuschuss von 25.000 Euro

Der Bezirk erkannte die überregionale Ausstrahlung des Museums an und überweist seitdem 25.000 Euro pro Jahr. Der Landkreis schließt sich mit 15.000 Euro an, und die Stadt gewährt heuer erneut 10.000 Euro. Dies beschloss nun einstimmig der Stadtrat. Bezirk und Kreis hatten die Mittel für 2021 bereits zuvor freigegeben.

Annette Steinacker-Holst dankte in der Sitzung den Ratsmitgliedern für die Unterstützung. Bürgermeister Martin Drexler und Kulturreferent Josef Barta würdigten das große Engagement der Museumsbetreiber.

Lesen Sie auch: