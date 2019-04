vor 5 Min.

Wieder brennt ein Auto in Donauwörth

Auf dem Parkplatz an der Neudegger Allee in Donauwörth hat am Montag dieses Auto gebrannt. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen ausbreiten.

Ein weiterer Wagen geht am Montag in Flammen auf. Hat der Feuerteufel erneut zugeschlagen?

Von Wolfgang Widemann

Auf dem großen Parkplatz im Stauferpark an der Neudegger Allee in Donauwörth hat am Montagnachmittag ein Auto gebrannt. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es aber Hinweise darauf, dass der Wagen angezündet worden sein könnte. Damit könnte erneut ein Feuerteufel zugeschlagen haben, der seit Dezember sein Unwesen in der Großen Kreisstadt treibt.

Insgesamt war es das fünfte Auto, das in diesem Zeitraum in Flammen aufging. In einem Punkt unterscheidet sich der Fall vom Montag von den übrigen Bränden: Es passierte am helllichten Tag. Gegen 15.20 Uhr wurde das Feuer der Polizei gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt herrschte in der Umgebung des Schulzentrums reger Verkehr. Zwischen den Hecken auf dem Parkplatz stieg dunkler Rauch auf. Bis die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth eintraf, brannte der VW im Bereich des Motorraums lichterloh. An dem rund 13 Jahre alten Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Kripo ermittelt

Angesichts der Vorfälle in den vergangenen Monaten schaltete die örtliche Polizei umgehend die Kripo Dillingen ein. Die sicherte nach Auskunft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord vor Ort Spuren und beschlagnahmte das Wrack. Dieses soll von Spezialisten untersucht werden, um die genaue Ursache für den Brand herauszufinden. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, so ein Sprecher des Präsidiums. Soll heißen: Es werde geprüft, ob ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich war, oder ob jemand zündelte. In vorangegangenen Fällen hatten die Beamten Reste einer brennbaren Flüssigkeit entdeckt.

Mögliche Zeugen sollen sich melden

Zudem bittet die Polizei um Hinweise. Mögliche Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich des Parkplatzes etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bei der Inspektion in Donauwörth (Telefon 0906/706670) oder bei der Kripo Dillingen (09071/560) melden.

Bereits vier Fälle dieser Art

Wie berichtet, startete die unheimliche Serie Mitte Dezember auf dem Festplatz an der Neuen Obermayerstraße. Dort brannte auch am 12. Januar ein Pkw. Wenige Tage später loderten die Flammen auf dem Woha-Parkplatz. Zuletzt brannte am Abend des 16. März ein Auto an der Ecke Adalbert-Stifter-Straße/Schillerstraße.

Der Sachschaden summiert sich mittlerweile auf mehrere zehntausend Euro.

