vor 53 Min.

Wieder steht ein Reichensberger auf Listenplatz eins

Vater Josef wechselt zur CSU, nun führt Sohn Markus die Aktive Liste/Junge Bürger Donauwörth bei der Wahl im März an. Wer noch für den Stadtrat kandidiert.

Die Aktive Liste/Junge Bürger (AL/JB) Donauwörth hat im Rahmen ihrer Listennominierung zur Stadtratswahl einen Generationswechsel vollzogen. Der langjährige Spitzenkandidat, Bürgermeister Josef Reichensberger, wird nach mehr als 30 Jahren die Liste verlassen. Er wird bei der Kommunalwahl auf der CSU-Liste kandidieren.

Ausgewogene Zusammenstellung

Die Wähler in der Stadt müssen sich trotz des Abganges des Stadt- und Kreisrates an keinen neuen Nachnamen auf der Listenfront gewöhnen. Platz eins wird von Markus Reichensberger bekleidet. In dessen Einführungsworten war die Freude über die personell ausgewogene Zusammenstellung des Wahlvorschlages anzumerken. Den Jungen Bürgern sei es namensgetreu gelungen, eine Liste zu bewerben, bei der ein Drittel der Kandidaten das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Kandidaten decken eine Vielfalt unterschiedlicher Berufsfelder ab – Selbstständige, Arbeitnehmer, Beamte, und Studenten stellen sich zur Wahl am 15. März.

Als freie Liste sei es den Jungen Bürgern ohne parteiliche Vorgaben möglich, verschiedene politische Themengebiete aufzugreifen und daraus das Beste für Donauwörth in ihr Programm aufzunehmen. Stadtrat Peter Alt sei es ein großes Anliegen, dass man im künftigen Stadtrat nicht nur rede, sondern auch handle. Beschlüsse müssten vom künftigen Oberbürgermeister und der Verwaltung zügig umgesetzt werden. Alt erhoffe sich durch die Zusammensetzung des neuen Gremiums eine noch höhere Effektivität bei der Abarbeitung von Themen.

Konkrete Lösungen finden

Thomas Mayerhauser stellte das Programm der AL/JB vor, in dem innovative Aspekte zur Gestaltung der Großen Kreisstadt zu finden seien. Den Kandidaten ist es bei ihrem Programm laut Pressemitteilung besonders wichtig, nicht nur Themen zu propagieren, sondern auch konkrete Lösungen zu liefern.

Die Aktive Liste/Junge Bürger setzt sich für eine Belebung der Donauwörther Innenstadt ein. Investoren dürften nicht durch Auflagen und Satzungen abgeschreckt werden. Eine Stellplatzsatzung dürfe nicht dazu führen, dass Handel und Gastronomiebetriebe Donauwörth meiden. Neben der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben sollte die Stadt ihre Vereine und die dort ehrenamtlich engagierten Personen nicht vergessen. Konkret fordert die AL/JB einen Stadtratsbeschluss, der Erleichterungen bei der Antragsstellung durch die Vereine und – innerhalb der gesetzlichen Vorgaben – einen Auflagenabbau bei öffentlich durchgeführten Festen vorsieht.

Die Liste: 1. Markus Reichensberger, 2. Peter Alt, 3. Thomas Mayerhauser, 4. Andrea Braun, 5. Laurin Strobl, 6. Florin Catuna, 7. Thomas Stöckl, 8. Tillmann Hildebrand, 9. Ottmar Müller, 10. Armin Durner, 11. Jürgen Klas, 12. Helmut Ordemann, 13. Charlotte Frank, 14. Thomas Schäferling, 15. Julian Wild, 16. Jessica Schladweiler, 17. Bernhard Völk, 18. Michael Zinsmeister, 19. Ralph Seel-Mayer, 20. Angelika Zang, 21. Benedikt Keßler, 22. Irina Roschepkina, 23. Michael Reichensberger, 24. Christin Reiter, 25. Bastian Meyr, 26. Barbara Alt, 27. Lea Diethei, 28. Manuel Stefan, 29. Ulrich Reitschuster, 30. Christian Link. Ersatz: Silvia Wisniewski, Elena Schock.

