Wildernder Hund reißt bei Tapfheim ein hoch trächtiges Reh

Der Jäger kann das verletzte Tier nur noch mit einem Fangschuss von seinem Leid erlösen.

Am Freitag teilte ein 67-jähriger Jagdpächter aus Tapfheim der Polizei mit, dass am Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr in seinem Jagdrevier ein Reh offensichtlich von einem Hund gerissen worden ist. Ein Spaziergänger fand das noch lebende Tier auf einer Wiese südlich von Tapfheim. Der Jäger konnte das Tier nur noch durch einen Fangschuss von seinem Leid erlösen.

In den vergangenen Monaten sind mehrere ähnliche Fälle passiert

Im Anschluss stellte er dann fest, dass es sich hier um eine hoch trächtige Geiß handelte, die zweifelsfrei von einem Hund gerissen worden ist. Laut dem Jagdpächter seien in den vergangenen Monaten ähnlich gelagerte Fälle mit insgesamt drei gerissenen Rehen im Bereich Oppertshofen vorgekommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0906/706670. (dz)

Lesen Sie auch:

- Wildernder Hund reißt Rehkitz

- Rehkitz alle vier Läufe abgemäht: Razzia im Donau-Ries-Kreis