Wildunfall bei Wolferstadt: 22-Jährige kracht gegen Baum

Einen heftigen Unfall gab es am Montagmorgen bei Wolferstadt: Eine 22-Jähirge ist gegen einen Baum gekracht.

Am Montagmorgen um 5.20 Uhr fuhr eine 22-jährige von Wolferstadt kommend auf der Ortsverbindungsstraße nach Waldstetten. Circa 400 Meter nach der Ortsende-Tafel lief augenscheinlich ein Tier über die Straße. Um was für eine Tier es sich handelte, konnte nicht geklärt werden.

Die 22-Jährige musste jedoch den eigenen Angaben zufolge auf freier und gerader Strecke nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dabei von der Fahrbahn ab. Sie krachte mit der rechten Fahrzeugseite des benutzten VW Polo heftig gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum.

Der Kleinwagen überschlug sich nach dem Anprall, wurde wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam letztlich mitten auf dieser zum Liegen. Im Pkw befanden sich keine weiteren Personen. Auch herrsche zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise kein weiterer Verkehr. Die Unfallfahrerin wurde mittels Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth eingeliefert. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. An den VW, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

