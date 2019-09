16:00 Uhr

Willy Astor kann nicht nur lustig

Zu Beginn zückte Willy Astor mal wieder einen Gegenstand und begrüßte seine Gäste in der Monheimer Stadthalle mit einer Welle. Kaum hatte er sie in die Luft gehoben, rief er ein „Well-Come“ in den Saal, weitere Wortspiele und lustige Musikstücke sollten folgen.

Der „Wortakrobat“ überzeugt in Monheim mit einem abwechslungsreichen Programm. Mit seinen Musikinterpretationen und seinen Wortspielen sorgte er für viel Spaß.

Von Fabian Kapfer

Als Willy Astor am Mittwochabend die Bühne in der Monheimer Stadthalle betritt, richtet er seine ersten Worte gleich in Richtung Publikum. „Wissen Sie, wir haben ja schon unzählige Male über Monheim geredet und uns gefragt – Mensch, wo ist denn das?“, begrüßt der Künstler das lachende Publikum. So wolle er den 350 Menschen, die an diesem Abend gekommen sind, natürlich gleich ein Lied zur Begrüßung spielen, kündigte Astor an.

„Oh Monheim, wie schön bist du.“

Es ist ein Stück über Monheim. Astor greift zur Gitarre, rückt sich sein Mikrofon zurecht und beginnt: „Oh Monheim, wie schön du bist.“ Dann endet der Song abprubt. „Des war‘s eigentlich scho wieder“, sagt der Künstler nun trocken, das Publikum prustete los und applaudierte begeistert. Ein typischer Astor eben. Freilich war‘s das aber noch nicht, was folgen sollte, waren über zwei Stunden seines Bühnenprogramms „Jäger des verlorenen Satzes“. Ein Programm, das von ansprechenden musikalischen Stücken, albernen, aber genialen Wortspielen und großem Entertainment Astors lebt.

So auch in Monheim, nach einem Gang durch sein Publikum betritt er die Bühne und greift zu einer auf Karton bemalten und ausgeschnittenen Welle. Mit einem „Well-come“ startet er mit einem seiner klassischen Wortspiele seinen Auftritt. In der Folge ist ein Künstler zu sehen, dessen Programm nicht nur äußerst facettenreich gestaltet ist, sondern durch viele, verschiedene Themen kurzweilig erscheint.

Alte Liedtexte mit neuer Bedeutung

Dabei spielen natürlich auch wieder bekannte Lieder eine Rolle, welchen Astor in gewohnter Manier neue Bedeutung verpasst. Ohne Tiefgang, aber sehr unterhaltsam bringt er seine Zuschauer mit mehreren Songs, wie beispielsweise „Ich hoffe, Schatz, Du freust Dich, wenn ich mit Dir heut‘ beim Esso ess“, auf die Melodie des Abba-Klassikers S.O.S. zum Lachen. Von Lied zu Lied wusste er auch stets mit seiner Stimme zu spielen und diese passend einzusetzen.

Fehlen durften auch die Wortspiele des Kabarettisten nicht. So ging es gemeinsam mit der Stadthalle auf eine Reise auf die „Spirituosen“. Dabei ergänzten die Menschen stets den Nachnamen von Astors Begleitern. Dabei waren Jack, worauf prompt mehrere Schreie „Daniels“ auf die Bühne zurückschallten oder „Jim“ – „Beam“. Spätestens beim Namen „Kai“ gab es viel Gelächter. Die Leute konnten sich nicht mehr auf eine Lösung einigen, es kamen Ausrufe wie „Pflaume“ oder „Pirinhia“ zurück. Nur ein Beispiel, das für mehrere Punkte im Programm steht, welche dynamisch die Menge mit einbezog und den ein oder anderen Lacher garantierte.

Ruhigere Seite von Willy Astor

Am Ende des Abendprogramms zeigt Astor jedoch eine ruhigere Seite von sich. „Mir war immer ein Kontrapunkt zu setzen und auch Gitarrenstücke zu schreiben, die nicht nur lustig sind, sondern auch Gefühle spürbar machen“, erklärt er. Mit dem Instrumentalstück „Nautilus“ verabschiedet sich Willy Astor mit seiner Gitarre dann von den Gästen in Monheim, mit einem leisen und schönen Stück. Dieses war zwar nicht lustig, sorgte aber für Begeisterung bei den Menschen, die sich zurücklehnen und die stillen Klänge genießen.

