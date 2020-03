17:35 Uhr

Wintersport: Betreiber beklagen „Totalausfall“ auf Pisten und Loipen

Der Skilift im Marxheimer Ortsteil Übersfeld war in diesem Winter kein einziges Mal in Betrieb.

Plus Freizeitsportler sind in diesem Winter praktisch leer ausgegangen. Die Betreiber der Anlagen machen sich angesichts dieser Lage ernsthaft Sorgen um die Zukunft.

Von Nicole Kramer und Laura Danner

Wer in diesem Winter den Schnee und weiße Landschaften genießen wollte, hatte bisher keine guten Chancen. Kinder, die rodeln oder Schneemänner bauen, Schlittschuh oder gar Skifahrer waren selten bis überhaupt nicht zu sehen. Bei den Eisplätzen und den Loipen in der Region ist der Betrieb in dieser Saison praktisch ausgefallen. Und auch der Skilift in Übersfeld stand in den vergangenen Wochen und Monaten stets still.

Auch Rudolf Stöckl , der die Liftanlage im Marxheimer Ortsteil bereits seit 1999 betreibt, spricht von einem „ Totalausfall “. Die Piste war in dieser Saison nicht einen Tag geöffnet, berichtet Stöckl. Bereits die Jahre zuvor konnte der Hang kaum befahren werden. 2019 war sie immerhin noch drei Tage für Skiläufer, Rodler und Snowboarder offen. An guten Tagen kamen bis zu 300 Gäste nach Übersfeld Normalerweise eröffnet Stöckl den Schlepplift immer, sobald der Schnee es erlaubt. Wenn in der Vergangenheit ein schöner Wintertag und obendrein vielleicht sogar noch Wochenende war, habe er in Übersfeld 200 bis 300 Besuchern begrüßen dürfen. In diesem Winter steht aktuell noch eine Null. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Auch Toni Tsitsos , Mitglied des Donauwörther Alpenvereins, spricht von einem „bescheidenen Winter“. Auch die Loipe Hafenreut , die vom Alpenverein betreut wird, konnte aufgrund ausbleibender Schneefällen und der meist zu hohen Temperaturen keinen Tag gespurt werden. Tsitsos erklärt, dass aufgrund des milden Winters der Untergrund nicht zugefroren war und so der Boden zu weich zum Spuren ist. Die Wintersportler aus der Region seien deshalb auf andere Skigebiete oder Sportarten ausgewichen. Die Wintersportler suchen sich Alternativen Tsitsos selbst fährt stattdessen als Alternative Fahrrad , Kollegen des Alpenvereins gehen Joggen oder Skirollerfahren. „Ich finde es schade, dass wir unser neues Spurgerät, für das wir lange gekämpft haben, nun fast nicht einsetzen können“, erklärt Tsitsos , der ehemalige Spartenleiter Nord des Alpenvereins. Der Eisplatz am Wemdinger Waldsee war ebenfalls die gesamten Wintermonate über geschlossen. Eismeister Georg Roßkopf vom dortigen TSV berichtet, dass der Verein den Schlittschuhplatz bei kalten Temperaturen trotzdem aufbereitet habe, auch wenn letztlich kein Betrieb aufgenommen werden konnte. Im Gegensatz zu den Jahren 2015 und 2016 beispielsweise, in denen sich Wintersportler Roßkopf zufolge über frostige Temperaturen sowie Schnee und Eis freuen konnten, sind die vergangenen Winter übermäßig mild. „An einen solchen Totalausfall kann ich mich nicht zurückerinnern“ Der leidenschaftliche Langläufer Toni Tsitsos sagt zur derzeitigen Situation: „An einen solchen Totalausfall kann ich mich nicht zurückerinnern.“ Normalerweise sei es Besuchern in Hafenreut möglich gewesen, zwischen acht Tagen und drei Wochen Langlauf zu betreiben, teilt Tsitsos mit. Auch Wolfgang Wild , der sich um die Loipe in Wittesheim kümmert, ist enttäuscht über die diesjährige Saison. In den vergangenen Jahren habe er an guten Tagen mit etwa 50 Besuchern rechnen können. Ebenso wie die Loipe in Hafenreut konnte die Anlage im Monheimer Stadtteil dieses Mal überhaupt nicht eröffnet werden. Hat der Lift in Übersfeld überhaupt noch eine Zukunft? Darüber seien auch die Wintersportler enttäuscht, die – sobald Schnee fällt – hoffnungsvoll bei den jeweiligen Betreibern anrufen. Ein Grund für die Flaute ist laut Loipenmeister Wild , „dass der Winter später kommt und früher wieder geht“. Mit Blick in die Zukunft bezweifeln die Betreiber der Anlagen, dass es künftig kältere Winter und damit bessere Bedingungen für die verschiedenen Sportarten in der Region geben wird. Rudolf Stöckl zieht sogar in Betracht, seinen Skilift in Übersfeld in Zukunft nicht mehr zu betreiben. ,,Es lohnt sich nicht. Denn auch wenn kein Betrieb herrscht, müssen die Pisten aufbereitet werden und es entstehen Unkosten.“ Lesen Sie hierzu auch: Spaß am Übersfelder Skilift

Sport im Schnee und auf Eis

Themen folgen