vor 18 Min.

„Wir brauchen Unternehmen dieser Klasse“

Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert besucht den Geda-Firmenstammsitz in Bäumenheim und findet lobende Worte

Roland Weigert, Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium, besuchte gemeinsam mit Bundestagsabgeordnetem Ulrich Lange sowie den Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler und Johann Häusler die Firma Geda-Dechentreiter in Bäumenheim. Der Einladung folgten außerdem weitere Vertreter aus Politik und von IHK. Die Gäste wurden vom Geschäftsführer Johann Sailer und den Prokuristen Josef Hafner und Stefan Schweitzer empfangen.

Anlass war ein Gedankenaustausch über Zukunftsthemen wie Digitalisierung, die Bedeutung der Ausbildung junger Nachwuchskräfte sowie die Auswirkungen von Corona auf die Firma. „Unter Einsatz hochmodernster Fertigungstechnologien produziert Geda an den Standorten Asbach-Bäumenheim und Gera Aufzuglösungen für den weltweiten Einsatz auf Baustellen und für verschiedene Einsätze in der Industrie. 560 Mitarbeiter arbeiten an insgesamt sieben Standorten weltweit am Erfolg unseres Unternehmens“, erklärte Sailer. Rund 400 davon am Hauptsitz in Bäumenheim. Vor allem in den Jahren 2010 bis 2019 verzeichnete Geda ein immenses Wachstum. Ein starker deutscher Heimatmarkt bilde dabei das Fundament für den Export: 70 Prozent der Bau- und Industrieaufzüge werden in über 80 Länder der Erde exportiert.

Schon vor der Pandemie habe das Unternehmen die Entwicklungen rund um die Digitalisierung fest im Blick gehabt. Als Beispiel führt Sailer unter anderem die Plattform „Geda Central“ an. Eine Lösung, die es dem Kunden ermöglicht, Prozesse wie das gesamte Maschinenmanagement, die Installation oder die Fernwartung des Aufzugs zentral auf einer digitalen Plattform vorzunehmen. Für 2020 ist Geda trotz Umsatzeinbußen und globaler Einschränkungen optimistisch. Seinen Vortrag schloss Sailer so: „Mein erklärtes Ziel ist es, mit der Expansion auf dem neuen Firmengelände die Weichen für die Zukunft zu stellen. Hier ist seit 90 Jahren das Herz von Geda. Wir möchten den Unternehmenshauptsitz langfristig sichern, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter halten, neue schaffen und mit der geplanten Expansion den Grundstein für die nächste Generation zu legen.“

Staatssekretär Weigert nannte Geda ein „Best-Practice“-Beispiel dafür, dass es auch in schwierigen Zeiten Unternehmen gebe, die sich positiv entwickeln und Verantwortung für ihren Standort übernehmen. Firmenbesuche hätten in diesen Tagen leider oftmals den Hintergrund, Krisensituationen zu meistern. Es gehe um Standortsicherung und darum, Arbeitsplätze zu erhalten. Der Besuch bei Geda stehe im Gegensatz dazu.

„Der Mittelstand ist der krisenresistente Eckpfeiler der bayerischen Wirtschaft.“ Diese Aussage treffe auf Geda in hohem Maße zu, sagte der Staatssekretär weiter. Nun gelte es, diese positive Entwicklung mit in die Zukunft zu tragen. „Wir brauchen Unternehmen dieser Klasse, die Kompetenzen im Unternehmen lassen und mit hoher Eigenfertigungstiefe am Standort Deutschland produzieren“, so Weigert.

Im Hinblick auf den Bürgerentscheid am 11. Oktober richtete der Staatssekretär einen Appell an die Wahlberechtigten: „Die Entwicklung der Firma Geda wird nicht zuletzt auch über den Wohlstand der Gemeinde Asbach-Bäumenheim entscheiden. „Die Bürger Bürger haben nicht nur das Recht zur Abstimmung, sondern tragen auch Verantwortung, wie sich der eigene Lebensstandard und der künftiger Generationen entwickelt“, sagte Weigert. (pm)

Themen folgen