01.07.2019

Wir suchen ihr Kirschenrezept

Heuer gibt es sehr viele Kirschen. Was machen Sie damit?

In den Bäumen leuchten die Kirschen jetzt feuerrot. Es mag Einbildung sein: Heuer scheinen es viel, viel, viel mehr zu sein als in den Jahren davor. Aber was macht man damit? Wir haben uns gedacht, wir fragen einfach unsere Leser. Die Erfahrung zeigt, Ihnen fällt immer etwas Feines ein. Das beweisen seit Jahren die Rezepte in den Zuckerguss-Heften. Also, woran denken Sie, wenn Sie die Kirschen auf unserem Foto sehen? Schicken Sie uns Ihre Rezept-Idee an

Donauwörther-Zeitung, Redaktion

Heilig-Kreuz-Straße 12 86609 Donauwörth

oder schicken Sie uns eine Mail an : redaktion@donauwoerther-zeitung.de

Bitte denken Sie an Ihre Adresse, Ihren vollständigen Namen, Ihre Telefonnummer für Rückfragen und genaue Mengenangaben im Rezept. Wenn Sie ein Foto von Ihrem Kuchen, Gebäck, … haben – schicken Sie es uns gerne mit. Es wäre auch sehr schön, wenn sie von sich selbst ein kleines Porträtfoto anhängen.

Auch wenn Sie mit dem Rezept eine besondere Person verbinden, wenn Sie es geerbt haben, wenn es zu einem besonderen Fest dazugehört – das interessiert uns natürlich auch. Wir freuen uns schon auf Ihre Rezepte, die wir nach und nach in der Zeitung veröffentlichen möchten. Nachdem in der nächsten Woche auch die Beerenernte losgeht, nehmen wir auch gerne Rezepte mit Himbeeren, Stachel-, Brom- oder Johannisbeeren auf.

Bekommt man Bauchschmerzen auf zu viel Kirschen?

Übrigens, das Gerücht, auf zu viel Kirschen, also Steinobst, bekomme man Bauschmerzen – vor allem, wenn man viel Wasser trinkt, hält sich nach wie vor. Das haben die Mütter früher aber eher gesagt, um nicht die ganze Ernte an die gefräßigen Kinder zu verlieren. Sie wollten noch welche zum Verarbeiten und Einwecken übrighaben. (corh)

Themen Folgen