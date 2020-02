Wird das Bürgerspital Mieter in seinem Neubau?

Plus Das traditionsreiche Donauwörther Altenheim zieht höchstwahrscheinlich doch an den Wunsch-Standort.

Ein langes Hin und Her um die Zukunft des traditionsreichen Altenheims im Herzen von Donauwörth nähert sich seinem Ende: Die Stadträte des Spitalstiftungsausschusses sind sich einig, wo das Bürgerspital entstehen soll.

Zuletzt waren ein Standort im künftigen Alfred-Delp-Quartier sowie eine mögliche Zusammenlegung oder Kooperation mit dem Seniorenheim des Roten Kreuzes im Gespräch. Das Bürgerspital soll nun aber doch in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Liebfrauenmünsters neu gebaut werden.

Den Spitalstiftungsausschuss im Rathaus gibt es aus gutem Grund: Die Neustrukturierung des über viele Jahre rote Zahlen schreibenden Seniorenheims musste auf eine breitere Basis gestellt werden. In diesem Zusammenhang war auch schon länger festgestellt worden, dass das Bürgerspital mindestens 90 (statt 78) vollstationäre Betten sowie eine umfassende Modernisierung bräuchte um langfristig wirtschaftlich tragbar zu sein für die Stadt Donauwörth. Dies alles war, wie eine Studie ergab, am Traditionsstandort, an dem sich die Einrichtung seit fast 600 Jahren befindet, nicht mehr möglich. Auch neue Vorgaben des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes machten einen Weiterbetrieb am alten Standort an der Kapellstraße unmöglich. Bei einer Sanierung dort fielen zu viele Betten weg, was wirtschaftlich gravierende Folgen für das Haus hätte, wie Oberbürgermeister Armin Neudert am Donnerstagabend im Spitalstiftungsausschuss berichtete.

Nach mehreren Prüfungen hatte die Stadt zuletzt eine Fläche am Münsterplatz 5 (altes Pfarramt) gefunden, die Kirche signalisierte Bereitschaft, das Grundstück zur Verfügung zu stellen (wir berichteten).

Die Versorgung landkreisweit sicherstellen

Die bautechnische Herausforderung: Das neue Spital müsste dort am Hang errichtet werden, was Kostensteigerungen von bis zu 35 Prozent gegenüber einem Bau auf der Ebene nach sich zöge. Deswegen schauten sich die Verantwortlichen im Rathaus nach weiteren Flächen um, etwa auf dem Areal der von der Stadt erworbenen Kaserne im künftigen Alfred-Delp-Quartier. Ergebnis: Beide Standorte – Altstadt und Quartier – sind grundsätzlich als Flächen für einen Neubau des Bürgerspitals geeignet. Hierzu besagt ein Investitionskostenvergleich: Im Delp-Quarier lägen die Investitionskosten bei rund 160000 Euro pro Pflegeplatz, bei der Altstadt-Variante hingegen bei fast 200000 Euro.

Zuletzt kamen auch Überlegungen auf, ob das letztlich von der Stadt getragene Spital nicht auf den Kreis übergehen, beziehungsweise von diesem unterhalten werden sollte. Hierzu berichtete Neudert: Die vom Landkreis sicherzustellende Versorgung sei, was Standorte betreffe, eben landkreisweit sicherzustellen. Es bestünde auch bei Unterversorgung der einzelnen Stadt kein direkter Anspruch auf ein Pflegeheim in Donauwörth – „in Abklärung mit dem Landrat hielt dieser fest, dass eine Beteiligung des Landkreises nur im Rahmen einer Zuschussgewährung denkbar wäre“.

Für die acht Stadträte im Ausschuss steht unterdessen fest, dass das Bürgerspital in die Mitte der Stadt gehört. Armin Eisenwinter (CSU) meinte, die Kostensteigerung für den Neubau am Hang sei vertretbar. Vor allem dürften die Senioren „nicht an den Rand geschoben werden“. Das Grundstück der Kirche sei zudem sofort verfügbar, es bestünde eine Nähe zur Kirche, die vielen Bewohnern wichtig sei; und die Teilhabe am städtischen Leben sei greifbarer. Josef Reichensberger (AL/ JB) fügte hinzu, dass die Kostensteigerung „grenzwertig“, aber der Standort Innenstadt trotzdem besser sei. Auch Heinrich Kopriwa (SPD) sagte, dass „uns das die Senioren wert sein sollten“. Stefanie Musaeus (FW/ PWG) freute sich indes, dass Bewohner und Mitarbeiter nun aufatmen könnten, da der künftige Standort näher rücke.

Neubau ist von der Stiftung finanziell nicht zu tragen

Derweil wird nun auch geprüft, ob der Bau von externen Investoren getragen werden soll. Claudia Riedelsheimer, Betriebsleiterin des Spitals, kann sich das gut vorstellen – Errichtung durch einen Investor, Anmietung des Gebäudes durch die Stadt.

Für OB und die Betriebsleiterin ist klar: „Die Errichtung des Neubaus durch die Spitalstiftung ist von der Stiftung finanziell nicht zu tragen.“ Und für die Stadt bestünden „kommunalrechtliche Hürden“.

Das Bürgerspital als Betrieb schreibt derweil laut Wirtschaftsplan 2020 erstmals seit etlichen Jahren wieder schwarze Zahlen. Die Mietkosten künftig aufzubringen hält die Leitung des Betriebs Bürgerspital dementsprechend betriebswirtschaftlich für „machbar“.

Planung des Bürgerspitals werden vorrangig auf Kirchengrundstück verfolgt

Es wurde nun unter anderem einstimmig beschlossen, dass die Planung zum Neubau „vorrangig“ auf dem Kirchengrundstück verfolgt werden. Zudem wird in den kommenden Monaten abgeklärt, ob ein Investorenmodell (mit dem Spital als Mieter) für den Neubau günstiger wäre. Als bei einigen Ausschussmitgliedern favorisierte Investoren sind regionale Unternehmen wie die Sparkasse und die Volksbank im Gespräch. Falls sich die Lösung über Investoren zerschlage, würde „im Zweifel“ die Stadt die Errichtung weiterverfolgen.

Der Neubau des Seniorenheims werde mit vollstationärer Pflege sowie Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen insgesamt 120 Pflegeplätze aufweisen. Laut Zusatz im Beschluss soll der Bau „zügig“ umgesetzt werden.

