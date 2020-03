vor 35 Min.

Wird der Steuermann ausgewechselt?

Die Zusammensetzung im Gemeinderat hängt von der Stichwahl ab

Von Helmut Bissinger

Hinter der Zusammensetzung des neuen Gemeinderats in Bäumenheim stehen noch Fragezeichen. Zwei Kandidaten müssen um den Einzug zittern: Stefan Reicherzer bei der CSU und Lars Maier bei der SPD. Ob sie im neuen Gremium vertreten sein werden, hängt ausschließlich vom Abschneiden der jeweiligen Bürgermeister-Kandidaten in der Stichwahl am 29. März ab.

Martin Paninka (SPD) und Bernhard Jung (CSU) hatten sich souverän von Mitbewerber Florian Mittler (PWG) abgesetzt. Fraglich bleibt, ob der Verlierer nun für einen der Kandidaten in der Stichwahl eine Empfehlung abgeben wird. Auch die Linkspartei hat sich in dieser Hinsicht, wie deren Vorsitzender Manfred Seel erklärt, noch nicht entschieden. Er weist aber darauf hin, dass in den letzten Jahren „sehr wenig“ geschehen sei.

Die etablierten Kräfte im Gemeinderat haben sich quer durch die Gruppierungen durchgesetzt. Die CSU wird in jedem Fall vertreten sein mit den bisherigen Gemeinderäten Andreas Mayer, Michael Haller und Marlene Hammer. Neu für die CSU rückt Julian Bumberger ins Gremium, nachdem Andreas Waldyra nicht mehr zur Wiederwahl angetreten war.

Bürgermeister Martin Paninka sieht der Stichwahl zuversichtlich entgegen und erinnert an die Erkenntnis, „dass man in stürmischen Zeiten ungern den Steuermann wechselt“. Bei einer Analyse der Wahlergebnisse hat Paninka festgesellt, dass er bei der Urnenwahl um zehn Prozent vor seinem Mitbewerber gelegen habe, andererseits die Briefwähler mehr zu Bernhard Jung tendiert hätten. Wird er abgewählt, ist Paninka mit Christian Scholz, Sieglinde Schönherr und Irmgard Huber Mitglied der SPD im Gemeinderat. Für die PWG ziehen Florian Mittler, Roland Neubauer und Werner Rauch ins Gemeindeparlament.

Absoluter Stimmenkönig wurde Bernhard Jung, der 2098 Stimmen auf sich vereinigte, gefolgt von Florian Mittler (1784) und Martin Paninka (1684).

Für „Bürger für Bürger“ wurden Hansrobert Schimmer und Benjamin Baumann (ein Neuling) gewählt. Erneut ins Gemeindeparlament zieht der bislang schon dienstälteste Bäumenheimer: Manfred Seel von der Linkspartei erhielt 771 Stimmen. Schließlich wird im Gremium auch wieder Otto Uhl vertreten sein. Er ist als Spitzenkandidat der einzige Bewerber von der jungen Liste. Uhl war in der letzten Legislaturperiode eine Fraktionsverbindung mit der CSU eingegangen. Manfred Seel wird vermutlich wieder fraktionslos bleiben. Insgesamt betrachtet, hat sich an der Zusammensetzung im Gemeinderat kaum etwas geändert.

Diese Kandidaten wurden in den Gemeinderat gewählt:

Bernhard Jung, Andreas Mayer, Michael Haller, Julian Bumberger und Marlene Hammer. Nachrücker bei einer Wahl von Bernhard Jung zum Bürgermeister wäre Stefan Reicherzer.

SPD: Martin Paninka, Christian Scholz, Sieglinde Schönherr und Irmgard Huber. Nachrücker bei einer Wahl von Martin Paninka zum Bürgermeister wäreLars Maier.

PWG: Florian Mittler, Roland Neubauer, Werner Rauch.

Bürger für Bürger: Hansrobert Schimmer, Benjamin Baumann.

Die Linke: Manfred Seel.

Junge Liste: Otto Uhl.

