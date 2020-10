vor 5 Min.

Wittelsbacher als Städtegründer

Professor Liebhart setzt die Vortragsreihe fort

Die Vortragsreihe in Rain als Begleitprogramm zur Bayerischen Landesausstellung wird fortgesetzt: Der vierte Abend dazu findet am kommenden Sonntag, 11. Oktober, um 19 Uhr statt, jedoch diesmal nicht in der Tillystadt, sondern in Pöttmes (Kultursaal im Rathaus).

Dann spricht als Referent Dr. Wilhelm Liebhart, der als Professor für Geschichte, Politik und Literatur an der Hochschule Augsburg wirkt. Sein Thema: „Die frühen Wittelsbacher als Städtegründer“. In Altbayern entstanden zwischen 1180 und 1350 mindestens 23 bis 27 neue Städte und 50 Märkte oder Marktflecken. Diese Gründungen waren Teil einer europäischen Stadtgründungswelle, eines gewaltigen Stadtgründungsprozesses zwischen 1050 und 1450. Der Referent behandelt unter anderem die wittelsbachischen Stadtgründungen in Rain, Aichach und Friedberg.

Wilhelm Liebhart ist seit 1992 Mitglied der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft, von 2003 an Mitglied der Academia Benedictina Bavarica. 1997 begann er den Aufbau des Birgitten- und Klostermuseums Altomünster, 1999 die Herausgeberschaft der Heimatzeitschrift „Amperland“. Er ist Verfasser und Herausgeber von rund 30 Büchern und mehreren Hundert Fachbeiträgen zur altbayerischen und schwäbischen Lokal-, Regional- und Landesgeschichte sowie zur Kirchengeschichte. Die Städte und Märkte der Wittelsbacher bilden einen eigenen Themenschwerpunkt in seinem umfangreichen Oeuvre. (dz)

