Wo die dritte Welle im Landkreis Donau-Ries besonders einschlägt

Plus Corona ist im ganzen Landkreis Donau-Ries zurückgekehrt. Einige Orte haben Dutzende Infizierte. Auch kleine Gemeinden sind stark betroffen.

Einer von hundert Oberndorfern ist aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus einer Statistik hervor, die das Landratsamt Donau-Ries auf seiner Website veröffentlicht hat. Aktuell seien demnach 27 der rund 2500 Einwohner in der Kommune infiziert. Die Statistik zeigt, dass fast alle Städte und Gemeinden in der Region wieder von Infektionen betroffen sind. Vor einem Monat noch war über die Hälfte der Kommunen ohne akute Infektion, lediglich die beiden Großen Kreisstädte Nördlingen und Donauwörth hatten mehr als drei Fälle zu verzeichnen. Die Lage hat sich gedreht, gleich mehrere Kommunen sind ähnlich stark betroffen wie Oberndorf.

Regelmäßig zum Monatsbeginn veröffentlicht die Donauwörther Zeitung eine Übersicht über die einzelnen Städte und Gemeinde und vergleicht die Zahlen mit denen von rund vier Wochen zuvor. Zu Beginn des Monats hatte der Landkreis eine Inzidenz von weniger als 20 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, dieser Wert ist inzwischen bis Mittwoch auf rund 160 gestiegen. Angesichts dessen überrascht es nicht, dass sich die Infektionszahlen in den Kommunen nun bedeutend drastischer darstellen als damals.





In Oettingen etwa sind aktuell 44 von knapp 5100 Einwohnern infiziert, in Kaisheim 33 von etwa 3900 Einwohnern und in Rain 53 von rund 8900 Einwohnern. In Rögling, Wolferstadt und Genderkingen etwa liegt die Zahl der infizierten Personen vergleichsweise niedrig. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung von rund 700, 1000 beziehungsweise 1200 Einwohnern bedeutet dies für die kleinen Gemeinden jedoch dennoch einen hohen Anteil an infizierten Personen.

Die meisten Infizierten im Kreis haben nach wie vor die größten Städte Donauwörth und Nördlingen. Seit Beginn der Pandemie haben sich dort jeweils knapp über 600 Menschen angesteckt, im gesamten Landkreis liegt diese Zahl bei 4207. Demnach hat sich in der Region einer von rund 30 Menschen bereits mit dem Virus infiziert.

Übersicht über die Corona-Indexfälle im Landkreis Donau Ries

(Stand: 31. März, 9.39 Uhr). Der Wert in Klammern zeigt den Wert zu Beginn des Monats.

Alerheim 6 (0)

Amerdingen 0 (0)

Asbach-Bäumenheim 12 (0)

Auhausen 1 (1)

Buchdorf 2 (1)

Daiting 0 (0)

Donauwörth 64 (17)

Deiningen 4 (2)

Ederheim 0 (1)

Ehingen 0 (0)

Forheim 0 (0)

Fremdingen 7 (0)

Fünfstetten 4 (2)

Genderkingen 8 (0)

Hainsfarth 0 (0)

Harburg 9 (0)

Hohenaltheim 1 (0)

Holzheim 3 (0)

Huisheim 5 (0)

Kaisheim 33 (2)

Maihingen 0 (0)

Marktoffingen 0 (0)

Marxheim 4 (1)

Megesheim 1 (1)

Mertingen 8 (1)

Mönchsdeggingen 3 (0)

Monheim 8 (1)

Möttingen 4 (1)

Munningen 3 (0)

Münster 3 (0)

Niederschönenfeld 6 (0)

Nördlingen 66 (7)

Oberndorf 27 (1)

Oettingen 44 (1)

Otting 5 (0)

Rain 53 (0)

Reimlingen 2 (0)

Rögling 5 (0)

Tagmersheim 5 (0)

Tapfheim 14 (2)

Wallerstein 9 (3)

Wechingen 5 (0)

Wemding 8 (1)

Wolferstadt 7 (0)

