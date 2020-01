18.01.2020

„Wo drückt der Schuh?“

Kandidat Michael Ensinger von der PWG/FW stellt Umfrage vor

Mit über 90 Teilnehmern ist Nominierungsveranstaltung der PWG/ Freie Wähler Buchdorf im Gasthof Eisenwinter gut besucht gewesen. Nach einer kurzen Eröffnungsrede durch den Vorsitzenden der PWG/Freie Wähler, Günther Otto, übernahm der Bürgermeisterkandidat der Gruppierung, Michael Ensinger, das Wort und stellte sich kurz vor. Einstimmig und ohne Enthaltungen wurde der aus Rain stammende 55-jährige Ensinger anschließend als Bürgermeisterkandidat nominiert.

Nach der Vorstellung aller Listen- und Ersatzkandidaten durch Listenführer Thomas Liebhäuser wurden alle Kandidaten, die einen Querschnitt der gesamten Bevölkerung abbilden, ebenfalls einstimmig und ohne Enthaltung nominiert. Im Anschluss daran wurde der Rücklauf der gut angenommenen Flyer-Aktion „Wo drückt der Schuh?“ des Bürgermeisterkandidaten dargestellt. Er konstatierte, dass in Buchdorf sehr viel Potenzial vorhanden sei – viele Bereiche lägen brach. Beispielhaft nannte er den Einsatz regenerativer Energien und einen ökologischen Ansatz für mehr Blühflächen.

Die Menschen wünschten sich wieder mehr Harmonie in der Gemeinde, ihnen sei teilweise das Miteinander abhandengekommen. Transparenz bei allen Projekten innerhalb der Gemeinde und freie Entscheidungen eines jeden Gemeinderatsmitglieds ohne Parteizwang lägen den Bürgern sehr am Herzen.

Ensinger erläuterte auch das avisierte Projekt „Seniorengerechtes Wohnen“ und erläuterte die Unterschiede zum Mehrgenerationenhaus und dem betreuten Wohnen. „Wenn der Bedarf da ist, und davon gehe ich aus, wird man solch ein Projekt in Buchdorf sicher angehen“, so Ensinger. Dieser führte auch aus, dass er innerhalb der Gemeinde bereits sehr viele Termine wahrgenommen und Besuche abgehalten habe. Dabei sei er überall gut aufgenommen worden.

In seiner Abschlussrede kündigte Otto zudem den Rückzug des Vorstandes der PWG/Freie Wähler nach der Kommunalwahl an. Als Grund nannte der Vorsitzende eine Neustrukturierung der politischen Gruppierung mit jüngeren Mitgliedern und die gerade stattfindende Neuausrichtung des Buchdorfer Gemeinderates. „Wir wollen einen Neuanfang in Buchdorf, und dem wollen wir nicht entgegenstehen,“ so Otto.

Die Liste der PWG/Freie Wähler Buchdorf: 1. Thomas Liebhäuser, 2. Sandra Fischer, 3. Erwin Herre, 4. Stefan Eisenwinter, 5. Matthias Brosch Matthias, 6. Paula Haunstetter, 7. Christian Preißler, 8. Thomas Rößner, 9. Ute Schiele, 10. Thomas Eisenwinter, 11. Franz Rößner junior, 12. Christian Otto, 13. Tom Stebner, 14. Alfred Blank, 15. Roland Schiele, 16. Helmut Ferber, 17. Alexandra Kroll, 18. Thomas Schubert, 19. Manuel Hörmann Manuel, 20. Siegfried Laminit Siegfried, 21. Thomas Hügele, 22. Heinrich Senz, 23. Günther Otto, 24. Norbert Schmidt. (dz)

