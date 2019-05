15.05.2019

Wo in der Parkstadt der Schuh drückt

SPD nimmt kritische Anregungen der Bürger bei Stadtteil-Begehung auf.

Kürzlich trafen sich interessierte Bürger am Haus der Begegnung zum Start eines Stadtteilspaziergangs, der von der SPD organisiert wurde. Bürgermeister Jörg Fischer begrüßte die Bürger vor Ort. Stadt- und Kreisrat Peter Moll, der in diesem Stadtteil aufgewachsen ist, startete den Rundgang bei den Hochhäusern. Die fehlenden Parkplätze an der Kreuzung Benno-Benedicter-Straße und Dr.-Michael-Samer-Ring waren der erste Kritikpunkt. Hier müsste dringend nachgebessert werden und zusätzliche Parkflächen geschaffen werden.

Tempo 30 in der gesamten Mitte?

Viele Anwohner wünschen sich eine Tempo 30 Zone im gesamten Gebiet der Parkstadt Mitte. Die gerade verlaufende Perchtoldsdorfer Straße lädt zum schnellen Fahren ein. Dazu sollte ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt werden. Auch für Kinder ist die Andreas-Mayr-Straße zum Überqueren in Richtung Schule eine Gefahr, mahnen die Bürger an. Stark befahrenen Durchgangsstraßen, wie die Benno-Benedicter-Straße, sind in die Jahre gekommen. Die Randsteine sind teils beschädigt, auch kann das Wasser nicht mehr richtig in die Gullys ablaufen. Nach Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung, kurz Strabs, benötigt diese eine rasche Erneuerung. Am Eulenweg wurde die Wiederherstellung des alten Spielplatzes gewünscht, für ältere Menschen sollten zudem mehr Parkbänke zum Ausruhen und Verweilen aufgestellt werden.

Bürgerbeteiligung bei Radwege-Konzept?

Eine Bürgerbeteiligung bei einer Neukonzeption von Radwegen wurde angeregt – denn gerade in der Parkstadt wird mit dem E-Bike doch sehr viel Fahrrad gefahren. Eine Anbindung an die Innenstadt wäre in den Augen der Sozialdemokraten dringend erforderlich. Die fehlenden Spielgeräte auf dem Pausenhof der Sebastian-Franck-Grundschule sollten zudem installiert werden, wie einige Bürger anmahnten. Die Neugestaltung des Bolzplatzes wird indessen vorangetrieben – derzeit läuft die Beantragung von Fördergeldern.

Der renovierte Brunnen sollte noch mit den Außenanlagen fertig gestellt werden. Ein deutlicher kritischer Hinweis erfolgte auch in Sachen Baumpflege am Deutschmeisterring.

Viele Anregungen wurden von Stadträtin Brigitte Kundinger-Schmidt schriftlich aufgenommen. In den verschiedensten Gremien und Ausschüssen würden, so Kundinger-Schmidt, alle Anliegen an die Stadtverwaltung herangetragen. Dennoch war der einhellige Tenor aller Beteiligter, man habe einen lebenswerten Stadtteil mit einem großen Wohlfühlcharakter. (dz)

