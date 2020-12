17:00 Uhr

Wo sind wie viele Personen im Donau-Ries aktuell mit Corona infiziert

Hier gibt es eine Übersicht über die Indexfälle* in den Kommunen des Landkreises Donau Ries (Stand 1. Dezember, 16.13 Uhr).

Der Wert in Klammern zeigt die Zahl der Infizierten am 4. November an.

Alerheim 6 (0)

Amerdingen 0 (3)

Asbach-Bäumenheim 6 (7)

Auhausen 5 (1)

Buchdorf 5 (0)

Daiting 0 (3)

Deiningen 5 (1)

Donauwörth 37 (21)

Ederheim 5 (3)

Ehingen 2 (2)

Forheim 0 (1)

Fremdingen 8 (3)

Fünfstetten 1 (1)

Genderkingen 0 (0)

Hainsfarth 4 (1)

Harburg 6 (17)

Hohenaltheim 2 (4)

Holzheim 2 (0)

Huisheim 6 (6)

Kaisheim 7 (7)

Maihingen 5 (13)

Marktoffingen 8 (13)

Marxheim 3 (2)

Megesheim 3 (3)

Mertingen 8 (8)

Mönchsdeggingen 4 (4)

Monheim 8 (6)

Möttingen 9 (1)

Munningen 3 (7)

Münster 13 (0)

Niederschönenfeld 2 (7)

Nördlingen 2 (92)

Oberndorf 5 (5)

Oettingen 11 (13)

Otting 1 (1)

Rain 27 (15)

Reimlingen 4 (4)

Rögling 1 (0)

Tagmersheim 3 (4)

Tapfheim 8 (1)

Wallerstein 8 (23)

Wechingen 4 (2)

Wemding 21 (8)

Wolferstadt 0 (0)

*Aufgelistet sind Personen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, sowie aktuell positiv Getestete. Die Quarantäne kann sich, je nach Krankheitsverlauf, über mehrere Wochen

erstrecken.

