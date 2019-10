vor 18 Min.

Wörnitzstein in der Packung

Alwin Hintermayr hat im Südtirol-Urlaub beim Kauf eines Spielzeug-Traktors die Heimat entdeckt. Was genau dahinter steckt im Interview.

Von Barbara Wild

Herr Hintermayr, der Spielzeug-Traktor ihres Sohnes hat ein Geheimnis?

Hintermayr: Ja, ich muss sagen, ich traute anfangs meinen Augen kaum.

Was haben Sie denn genau entdeckt?

Hintermayr: Wir waren in Südtirol im Urlaub und mein Sohn Quirin (4) hat in einem Spielzeugladen einen Traktor mit Anhänger aus Plastik entdeckt. Den wollte er unbedingt haben. Nach ein paar Tagen hatte er seine Mutter erfolgreich überzeugt und sie hat ihm den Traktor gekauft. In der Ferienwohnung haben wir es gleich ausgepackt und Quirin rief: „Papa, da ist eine Kirche“. Als ich mir die genauer angesehen habe, entdeckte ich ein Stück meiner alten Heimat Donauwörth.

Wie das?

Hintermayr: Der Traktor war in einer bebilderten Packung. Der Hintergrund zeigte ein satt-gelbes Getreidefeld. Und darüber thronte eine kleine Kapelle auf einem steilen, kleinen Hügel: die Kalvarienberg-Kapelle von Wörnitzstein samt Umland.

Waren Sie sich gleich sicher, dass es Wörnitzstein ist?

Hintermayr: Eigentlich schon, aber ich habe dann gegoogelt und mir die Bilder der Kapelle noch einmal im Internet angesehen. Da war es klar. Zwar wurde die Wörnitz durch das Getreidefeld ersetzt, aber es ist ohne Zweifel diese besondere Kapelle.

Der Traktor ist aber kein deutsches Fabrikat, oder?

Hintermayr: Nein, die italienische Marke heißt „Linea Verde“. Ich schätze der Plastik-Traktor ist eh in China gefertigt. Aber ich fand es ausnehmend witzig, dass ausgerechnet ein Bild von Wörnitzstein als Hintergrund eines italienischen Spielzeugtraktors hergenommen wird und ausgerechnet diese Packung dann bei meiner Familie landet.

Sie sagen, „alte Heimat“. Sind Sie aus Donauwörth?

Hintermayr: Ich bin in Donauwörth geboren und in Druisheim aufgewachsen. Allerdings lebe ich seit 20 Jahren nicht mehr im Landkreis. Zuletzt sind wir 2009 nach Neubiberg gezogen, wo ich mit meiner Frau und meinen zwei Söhnen Quirin und Valentin (8) lebe.

Haben Sie noch Verbindung nach Druisheim?

Hintermayr: Ja, meine Mutter wohnt noch dort und da ich lange Zeit bei den Schützen als Jugendleiter aktiv war, gibt es dort auch noch Kontakt. Ich interessiere mich nach wie vor dafür, was sich in meiner Heimat tut und lese die DonauwörtherZeitung im Internet.

Haben Sie Ihren Söhnen denn die echte Kapelle schon gezeigt?

Hintermayr: Bis jetzt noch nicht. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Wenn wir mal wieder meine Mutter besuchen, machen wir mal einen Ausflug hin. Es ist schon ein besonderer Ort.

