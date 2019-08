06.08.2019

Wohin soll das alles führen?

Die Mehlprimeln gastieren in Nördlingen. Sie erzählen von Schreckensnachrichten und hinterfragen sie

Das Kabarett-Duo Die Mehlprimeln aus Kaisheim, Träger des Bayerischen Dialektpreises 2017, spielt wieder auf der Freilichtbühne der Alten Bastei. Sein Open-Air-Konzert findet am morgigen Mittwoch, 7. August, statt. Beginn ist um 20 Uhr. Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung in den Ochsenzwinger verlegt.

Das namensgebende Markenzeichen von Reiner und Dietmar Panitz sind die Mehlprimeln: Wildblumen, widerstandsfähig, standorttreu, etwas haarig aber mit ganz besonderem Reiz. Ganz nach diesen Eigenschaften geben sich die beiden Brüder. Sie hinterfragen in ihrem Programm: Was ist los in dieser Welt? Permanente Schreckensnachrichten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stürzen auf uns alle herein. Sie fragen sich, ob das wirklich alles wahr ist und – noch schlimmer – wohin das führen soll?

Seit 40 Jahren sind die beiden Brüder miteinander auf den deutschsprachigen Bühnen unterwegs. Mal subtil und hintersinnig, mal mit stechendem Witz oder entlarvender Parodie, dann wieder mit geschliffenem Gedicht oder blankem Nonsens und häufig mit bitterböser Satire weisen sie auf die ständigen Ärgernisse und Bedrohungen hin und würzen alles mit reichlich Gesang, viel Humor und virtuoser Musik.

Karten sind noch bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen und dann am 7. August 2019 ab 19.00 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

