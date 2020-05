14:05 Uhr

Wohnmobil rollt auf Wohnmobil: Frontscheibe eingedellt

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Festplatz ereignet. Ein Wohnmobil macht sich selbstständig und rollt auf eine anders.

So ein Unfall kommt auch nicht alle Tage vor: In Donauwörth sind zwei Wohnmobile zusammengestoßen. Genauer gesagt machte sich am Donnerstag ein solches Fahrzeug auf dem Festplatz an der Neuen Obermayerstraße selbstständig, weil der Fahrer – ein 56-Jähriger aus Günzburg – nach Auskunft der Polizei wohl vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen.

Das Caravan-Gefährt rollte rückwärts gegen ein ebenfalls dort geparktes Wohnmobil, das einem 69-Jährigen aus Tuttlingen gehört. An dessen Fahrzeug barst die Frontscheibe und die Motorhaube wurde eingedellt. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. (dz)

