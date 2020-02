17:11 Uhr

Wohnraum: Landkreis befragt Bürger

Eine Strategie für eine optimale Entwicklung der Region soll gefunden werden. Es geht auch um „Wohnen im Alter“ und „Neue Arbeitsformen auf dem Land“.

Wie viel Wohnraum wird im Donau-Ries-Kreis benötigt? Im Rahmen des Konversionsmanagements hat der Landkreis für alle 44 Kommunen eine Studie in Auftrag gegeben, die den zukünftigen Bedarf zu ermitteln. Nun werden mit einem Fragebogen alle Bewohner befragt.

Die Maßnahme dient dazu, das Flächenmanagement und die Innenentwicklung effizient zu gestalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Entscheidend sei die Kenntnis über den zukünftigen Bedarf an Wohnraum. Dazu müsse eine Vielzahl an Faktoren mit einbezogen werden. So beispielsweise die Bevölkerungsentwicklung in der Region und die demografischen Rahmenbedingungen.

Unter anderem werden auch die Daten zu den Bereichen Infrastrukturausstattung und Pendlerbewegungen berücksichtigt. Landrat Stefan Rößle merkt dazu an: „Ergebnis der Studie soll eine Strategie für den Landkreis Donau-Ries sein, wie der zukünftig benötigte Wohnraum optimal entwickelt werden kann.“ Grundlegend sei hierbei auch die Einschätzung der Bevölkerung. Deshalb wird derzeit eine umfassende Befragung zum Thema Wohnen durchgeführt. Der Fragebogen kann weiterhin online unter https://www.soscisurvey.de/wohnraumstudie-donau-ries/ ausgefüllt werden.

Unter den Teilnehmern werden Preise verlost

Unter allen Teilnehmern werden Preise aus der Region verlost. Um an der Befragung teilzunehmen, ist nur die Angabe der E-Mail-Adresse notwendig. Die Preise sind eine Übernachtung mit Frühstück und Spa, ein Vier-Gänge Menü und ein Einkaufsgutschein für regionale Produkte.

Um den zukünftigen Bedarf an Wohnraum für die Region angepasst entwickeln zu können ist es der Behörde zufolge zunächst notwendig, unterschiedliche Zielgruppen genau zu betrachten. Vor dem Hintergrund der älter werdenden Gesellschaft sei vor allem der Bereich „Wohnen im Alter“ zu untersuchen. Dabei sei auch die Versorgung im Alter und die Barrierefreiheit von zentraler Bedeutung. Zudem solle das „Wohnen für Neuzugewanderte“ als weitere Zielgruppe ein Thema sein. Vor dem Hintergrund der räumlichen Bevölkerungsbewegungen und der stetig steigenden Zahl an Bewohnern in der Region, seien Erkenntnisse aus dieser Untersuchung besonders wichtig.

"Junge, kreative, wissensarbeitende Menschen" in der Region halten

Zudem sollen „Neue Arbeitsformen auf dem Land“ Aufschluss darüber geben, „in welchem Maß junge kreative, wissensarbeitende Menschen im Donau-Ries bleiben würden, anstatt in Metropolen umzusiedeln, um ihren Beruf ausüben zu können“. Im Online- Fragebogen werden die jeweils relevanten Bereiche für jeden Bewohner angezeigt.

Das Konversionsmanagement Donau-Ries steht seit 2015 als Servicestelle für die Innenentwicklung zur Verfügung. Die Vermarktung der erfassten Baulücken und Leerstände werde weiter ein Kernbereich der Arbeit sein, betont Konversionsmanagerin Barbara Wunder. Zudem werde in den nächsten Jahren das Informationsangebot für Bürger sowie Kommunen weitergeführt.

Das Konversionsmanagement in der Stabsstelle Kreisentwicklung steht der Mitteilung zufolge als Servicestelle für Kommunen sowie Bürger rund um das Thema Flächenmanagement und Innentwicklung zur Verfügung.

Wer Fragen hat, kann sich an Konversionsmanagerin Barbara Wunder wenden. Telefon 0906/74-305 oder E-Mail barbara.wunder@lra-donau-ries.de (pm)

