vor 36 Min.

Wohnungsmieter macht sich aus dem Staub

Der 37-Jährige verschwindet, ohne zu bezahlen

Ein 37-jähriger Mann lebte eine Woche lang in einer Donauwörther Wohnung und machte sich dann ohne zu bezahlen aus dem Staub. Nach Angaben der Polizei Donauwörth hatte ein 58 Jahre alter Vermieter den Mann im März in einer Wohnung beherbergt. Der Mieter verschwand dann aber plötzlich, ohne die vereinbarte Mietzahlung zu leisten. Er hatte zunächst nur eine geringe Anzahlung gemacht und blieb den Restbetrag letztlich schuldig. Über die Daten des vorgelegten Personalausweises soll der in Frankfurt geborene Mann ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 450 Euro.