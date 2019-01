vor 57 Min.

Wohnzimmer beim Heizen in Brand gesetzt

Das Feuer in seinem Schwedenofen wollte ein 60-Jähriger in Rögling mit Benzin entfachen. (Symbolbild)

Die Idee eines 60-Jährigen in Rögling sorgte an Silvester für einen Großeinsatz der Feuerwehren.

Die Idee eines 60-Jährigen in Rögling sorgte an Silvester für einen Großeinsatz der Feuerwehren Rögling, Tagmersheim, Bloßenau, Mühlheim und Monheim. Der Mann versuchte laut Polizei gegen 14.20 Uhr einen Schwedenofen im Wohnzimmer mit Holz anzuzünden. Da dies nicht gelingen wollte, half der Mann mit Benzin nach. Hierdurch kam es zu einer Verpuffung, wodurch das Wohnzimmer in Brand geriet. Die 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren hatten den Brand schnell gelöscht, es kam jedoch zu einer erheblichen Verrußung der Räumlichkeiten. Der 60-Jährige erlitt laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung, konnte nach kurzer ambulanter Behandlung vor Ort aber wieder in sein Haus zurück. (dz)

