vor 18 Min.

Wolferstadt: Die Döckinger Straße ist eine große Baustelle

Plus Der Kanal in der Döckinger Straße in Wolferstadt wird erneuert. Die Straße ist wegen der Baustelle dauerhaft für den Verkehr gesperrt. So läuft die Umleitung.

Von Wolfgang Widemann

Die Döckinger Straße in Wolferstadt hat sich in den vergangenen Wochen in eine große Baustelle verwandelt. In der Straße wird auf einer Länge von rund 350 Metern der Abwasserkanal erneuert. Kosten: rund 400000 Euro. Neben dem Kanal wird in den kommenden Monaten auch die Trinkwasserleitung neu verlegt. Zudem erhalten die Anlieger Breitbandanschlüsse, und die Straße wird neu asphaltiert.

Wolferstadt: Westenbrunnenbach muss neu verrohrt werden

Eine weitere Maßnahme ist nach Auskunft von Bürgermeister Philipp Schlapak jetzt dazugekommen: Der Westenbrunnenbach muss an der Kreuzung von Döckinger Straße und der Straße Am Berg neu verrohrt werden. Die Arbeiten werden sich Schlapak zufolge auch über das Jahr 2021 hinziehen. Bei der Wasserleitung und dem Straßenbau soll auch der Bauhof der Gemeinde eingesetzt werden.

Auf diese Weise hat die Kommune bereits bei anderen Vorhaben (Leitungs- und Straßenbau, Erschließung von Wohngebieten) die Kosten niedrig gehalten. Die Döckinger Straße ist wegen der Baustelle dauerhaft für den Verkehr gesperrt. Dieser wird über Steinbühl und Hagau umgeleitet.

