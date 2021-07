Halterin der vergiften Hunde in Wolferstadt: "Es war entsetzlich"

Plus Eine Wolferstädterin geht abends mit ihren beiden Hündinnen Gassi. Die fressen ausgelegte Giftköder. Ein qualvoller Kampf ums Überleben beginnt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der vielleicht schlimmste Albtraum aller Tierhalter ist für Jasmin Erdmann aus Wolferstadt Wirklichkeit geworden: Ihre beiden Hunde – die siebenjährige kleine Mischlingshündin Shari und das acht Jahre alte Labrador-Weibchen Nelly – wurden von einem Unbekannten vergiftet. Das jüngere Tier verendete nach qualvollem stundenlangen Todeskampf, wie seine Halterin schildert. Die ältere Hündin musste drei Tage lang in einer Tierklinik behandelt werden, erst dann war sie über den Berg.