Hunde fressen nahe Wolferstadt Giftköder: Ein Tier verendet

Nahe Wolferstadt hat ein Unbekannter offenbar gezielt Giftköder ausgelegt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat nahe Wolferstadt offenbar gezielt Giftköder ausgelegt, um Tiere zu vergiften. Tatsächlich fraßen zwei Hunde von den Ködern – mit schlimmen Folgen.

Eine 45-jährige Hundehalterin zeigte bei der Polizei an, dass ihre beiden Hunde beim Gassigehen auf freier Flur vergiftet worden seien. Ort des Geschehens sei eine Wiese neben einem Feldweg in Richtung Weilheim gewesen, am Fuße eines Mobilfunkmasts. Dort habe eine unbekannte Person Schneckenkorn und weiteres Gift in Häufchen ausgebracht, wovon der Frau zufolge die beiden Tiere bereits am Samstag, 26. Juni, um 19.30 Uhr, einen Teil aufnahmen.

Ein Labrador verendet, ein Mischling überlebt knapp

Der Labrador verendete nach zwei Tagen Überlebenskampf in einer Tierklinik, der Mischling überlebte nur knapp. Für die tiermedizinische Behandlung fielen Kosten in einem hohen dreistelligen Betrag an.

Ermittlungen der Polizeiinspektion Donauwörth ergaben, dass auf der Grasfläche gezielt kleine Haufen mit Giftködern ausgelegt worden waren. Der landwirtschaftliche Pächter der Fläche gab laut Polizei glaubhaft an, keinerlei derartige Substanzen ausgebracht zu haben. Daher werde nach momentaner Kenntnis davon ausgegangen, dass jemand gezielt Tiere vergiften wollte.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Sachbeschädigung. Eine konkrete Spur haben die Gesetzeshüter noch nicht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion in Verbindung zu setzen. (dz)

