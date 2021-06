Wolferstadt

vor 32 Min.

Illegale Rennstrecken im Wald bei Wolferstadt

Plus Motorradfahrer auf Geländemaschinen brettern durch die Natur um Wolferstadt. Dieses Phänomen ist verstärkt rund um den Uhlberg zu beobachten.

Von Wolfgang Widemann

Es ist eine Landschaft, wie sie in der Region nur selten zu finden ist. Weitab der Siedlungen schlängelt sich der Wieshofweg am Fuße des Uhlbergs nahe Wolferstadt durch ein Tal, in das wegen der hohen Bäume kaum Sonnenstrahlen dringen. Die Hänge links und rechts sind mit Felsen bestückt, die einen Überzug aus Moos haben. Hüfthohe Brenneseln säumen den Kiesweg, dazwischen blühen Giersch und Taglichtnelke. Idylle pur im schwäbisch-fränkischen Grenzgebiet auf Wolferstädter Gemarkung. Das kann sich aber an Wochenenden blitzschnell ändern.

Themen folgen