Luftreinigungsgeräte für Schule und Kita in Wolferstadt

Plus Die Schule und der Kindergarten in Wolferstadt werden mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet, um die Corona-Gefahr zu verringern. Beschluss des Gemeinderats.

In der Grundschule und im Kindergarten Wolferstadt werden alle Klassenzimmer beziehungsweise Gruppenräume mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Das hat der Gemeinderat mit 6:3 Stimmen beschlossen. Bürgermeister Philipp Schlapak rechnet damit, dass die Geräte in etwa drei Wochen geliefert und installiert werden.