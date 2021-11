Wolferstadt ist der Corona-Hotspot im Donau-Ries-Kreis: Aber warum?

Plus Rein rechnerisch liegt die Corona-Inzidenz in Wolferstadt bei knapp 4300. Der Bürgermeister geht auf Ursachenforschung und berichtet über die Stimmung im Ort.

Die Infektionszahlen im Landkreis Donau-Ries sind weiter hoch. Auffällig ist vor allem die hohe Zahl der aktuell Infizierten in Wolferstadt. 47 Personen gelten als positiv. Warum ist das so?