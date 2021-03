11:00 Uhr

Wolferstädter sammeln für abgesägte Bäume

Plus Nachdem in Wolferstadt Bäume auf einer Streuobstwiese des Bund Naturschutz abgesägt worden waren, gibt es jetzt eine Spendenaktion. Wofür das Geld genutzt werden soll.

Von Christof Paulus

Maria Kleinle will den Unbekannten mit der Säge nicht davonkommen lassen. Vor wenigen Wochen hatte jemand zehn der elf Obstbäume abgesägt, die der Bund Naturschutz auf einer Streuobstwiese am Ortsrand von Wolferstadt aufgestellt hatte. Als Kleinle einen Bericht in der DZ über die Tat liest, wird sie wütend und beschließt: Neue Bäume sollen wieder gepflanzt werden. Und alle Wolferstädter sollen sich daran beteiligen.

Seit Februar sind Naturschützer im Schwäbischen Jura und die Polizei auf der Suche nach dem Schuldigen – bisher ohne Erfolg. Polizeisprecher Stephan Roßmanith sagt, dass sich zwar schon Bürger gemeldet hätten. „Eine heiße Spur haben wir aber noch nicht.“ Auch weil der Bund Naturschutz (BN) wenig Hoffnung gesehen hatte, ähnliche Taten in Zukunft wirksam zu verhindern, hatte die Ortsgruppe auf der Monheimer Alb sich zunächst dagegen entschieden, neue Bäume zu pflanzen. Die Wolferstädterin Kleinle versteht diese Entscheidung. Aber sie sagt auch: „Das durfte es noch nicht gewesen sein.“

Abgesägte Bäume auf der Streuobstwiese in Wolferstadt: Spenden für neue Bäume

Die Streuobstwiese, die am Ortsrand etwas abseits der Straße nach Otting steht, könne sie von ihrem Balkon aus sehen. Die abgesägten Bäume waren alte, seltene Sorten – „gerade die liegen mir am Herzen“, sagt Kleinle. Sie sei eine „Gerechtigkeitsfanatikerin“, habe direkt ihre Familienmitglieder in die Pflicht genommen, Geld für neue Bäume zu spenden. Wenig später habe sie sich gedacht: „Eigentlich liegt es an allen Menschen im Ort, sich daran zu beteiligen.“

Deshalb ist Kleinle auf die Mitglieder des BN zugegangen, um eine Spendenaktion zu organisieren. Thomas Nebinger, der Mitglied der Ortsgruppe ist, sagt: „Das hat uns gefreut, vor allem da die Initiatiorin keines unserer Mitglieder ist.“ Wie Kleinle in ihrem Aufruf schreibt, solle das gesammelte Geld dazu genutzt werden, um neue Bäume in der Gemeinde zu pflanzen. „Damit soll ein Zeichen gegen Vandalismus und den Raubbau an der Natur gesetzt werden“, heißt es.

Als Empfänger der Spenden ist direkt der Bund Naturschutz aufgeführt. Sollten mehr Spenden zusammenkommen, als für die neuen Pflanzungen benötigt würde, werde auch das überschüssige Geld in der Gemeinde verwendet. Spender könnten auch Baumpatenschaften übernehmen.

Wolferstadts Bürgermeister verurteilt die Tat

Wolferstadts Bürgermeister Philipp Schlapak schlägt dem Täter vor, eine solche Patenschaft zu übernehmen, als „moralische Wiedergutmachung“. Wie er im aktuellen Amtsboten der Verwaltungsgemeinschaft Wemding schreibt, rechne er allerdings nicht damit, dass dies tatsächlich geschehen werde.

Die Tat verurteilt Schlapak scharf. „Ein solch sinnloser Vandalismus ist zu verachten und aufs Schärfste zu verurteilen“, schreibt er. Und weiter: Völlig unklar ist das Motiv der Tat, da sich durch den Standort der Obstbäume wohl niemand beeinträchtigt gefühlt haben dürfte. Wie kann man nur so viel Wut gegen Obstbäume haben?“

Maria Kleinle indes beschäftigt die Frage, wie man eine solche Tat in Zukunft verhindern könne. Gemeinsam mit dem BN hat sie deshalb Sicherheitsmaßnahmen angedacht. Wie genau diese aussehen, möchte sie nicht verraten: „Wir wollen mögliche Täter nicht vorwarnen.“

