Wolfgang Fackler will nicht OB werden

Für die CSU haben drei junge Bewerber ihr Interesse am Amt des Oberbürgermeisters bekundet.

Von Barbara Wild

Das Kandidatenkarussell in der Donauwörther CSU dreht sich. Doch ein potenzieller Bewerber ist bereits ausgestiegen: Wolfgang Fackler, Landtagsabgeordneter, Ortsvorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat in Personalunion, wird sich nicht für eine Kandidatur zur Verfügung stellen. Das hat der 43-Jährige dem Vorstandsgremium seines Ortsvereins am Sonntagabend offiziell mitgeteilt.

„Ich möchte meine Wähler nicht enttäuschen“

Fackler begründete seine klare Entscheidung damit, dass ihm der Wähler bereits einen Auftrag erteilt habe. „Ich habe ein sehr gutes Ergebnis geholt. Ich möchte meine Wähler jetzt nicht enttäuschen“, sagte er gegenüber dieser Zeitung. Zugleich zeigte er sich optimistisch, dass die CSU einen „frischen und zupackenden“ Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters vorstellen werden kann. Bekanntermaßen hat Amtsinhaber Armin Neudert vor gut einer Woche seinen Rückzug öffentlich gemacht. Auch innerhalb seiner Partei hat er damit vor ordentliche Überraschung gesorgt und diese nun in Zugzwang versetzt. Schließlich haben die Freien Wähler mit Michael Bosse bereits vor zwei jahren einen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters präsentiert und aufgebaut. Bosse hat bereits sein Wahlprogramm präsentiert.

Mitte April soll klar sein, wer Kandidat wird

Wer sich bei der CSU nun an der Bewerberfront durchsetzen wird, soll sich bis Mitte April klären. Sowohl Stefan Loh (37), Johnathan Schädle (33) und Joachim Fackler (33) haben am Sonntagabend klargemacht, dass sie Interesse an einer Kandidatur haben. Allerdings haben sich alle Bedenkzeit erbeten. Es gilt auch die Familien und Ehepartner in die Entscheidung einzubeziehen. „Ich denke, es ist legitim, dass wir den Bewerbern noch Bedenkzeit einräumen“, so Fackler.

Von den anderen Parteien im Stadtrat ist nach wie vor kein weiterer Bewerber für den Posten des Rathauschefs benannt worden. Dem Vernehmen nach, will man abwarten, wen die CSU präsentiert. Sowohl die SPD als auch die Grünen könnten nun eigene Kandidaten ins Rennen schicken. Das könnte einen spannenden Wahlkampf und nach dem 20. März dann eine Stichwahl um das OB-Amt bedeuten.

