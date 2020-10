vor 60 Min.

Wolfgang Janson tritt als Stadtrat zurück

Plus Sein Nachfolger im Stadtrat Rain wird Ludwig Straubinger. Auch als Leiter der vhs Rain will Janson aufhören

Von Barbara Würmseher

Der Rainer Stadtrat Wolfgang Janson ist in der Stadtratssitzung am Dienstagabend überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Er verkündete im Plenum, dies geschehe aus persönlichen Gründen, in seinen privaten Lebensumständen hätten sich Veränderungen ergeben. Seiner Entscheidung läge keine Unzufriedenheit oder Missstimmung im Stadtrat zugrunde.

Seit 2010 im Stadtrat

Wolfgang Janson war seit 2010 Wiest für die Gruppierung Jungbürger/Unabhängige Mitglied im Rainer Stadtrat. Er kam als Nachrücker für Christian Wiest. Nach Jansons Ausscheiden rückt nun der Sparkassenbetriebswirt Ludwig Straubinger in den Stadtrat Rain nach.

Ludwig Straubinger

Vhs-Leitung noch bis zum 1. Januar

Wolfgang Janson leitet zudem seit 2017 die Außenstelle Rain der Volkshochschule Donauwörth. Auch diesen Posten will er niederlegen, wohl aber nicht im laufenden Semester, sondern erst zum 1. Januar, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Es müssten zuvor noch Gespräche mit der Vhs-Leitung in Donauwörth und der Stadt Rain stattfinden, um die Einzelheiten zu klären. Auch werde er gerne seinen Nachfolger einarbeiten.

