Wollen Frauen nicht an die Macht?

Weibliche Kandidaten sind auf den Listen für die Gremien immer noch in der Minderheit. Warum eigentlich?

Nadine Gropper ist überzeugt von ihrer Wahlheimat. „Ich liebe Donauwörth, es ist für mich ein idealer Ort, Kinder großzuziehen“, sagt die Fränkin, die seit 2003 hier lebt. Und es ist wohl auch die Liebe zu dieser Stadt, die sie jetzt zur Politik bringt. 2020 kandidiert sie das erste Mal für den Stadtrat – als parteifreie Kandidatin für die CSU.

Nadine Gropper Bild: privat/Gropper

Gropper ist der Prototyp der Kandidatin, die sich jeder Ortsverbandsvorsitzende für seine Liste wünscht. 44 Jahre alt, Pilotin, Mutter von vier Kindern, vernetzt und emotional verbunden in der Stadt, deren Entwicklung sie mitgestalten will. Der Typ von Frau, der aber bei der anstehenden Wahl im März 2020 noch immer in der Minderheit ist. Im Stadtrat Donauwörth mit 24 Mandatsträgern sitzen aktuell vier Frauen, im Kreistag sind von 60 Mitgliedern 13 weiblich, in den 44 Kommunen gibt es gerade mal drei Bürgermeisterinnen.

Sieben Frauen wollen Bürgermeisterin werden - nur

Ob sich diese Sitzverteilungen nach der Wahl groß ändern werden, ist fraglich. Immerhin sieben Frauen im Landkreis wagen sich ins Rennen um das Amt einer Bürgermeisterin, doch nach wie vor dominieren Männer die Listen für die Gemeinde-, Stadträte und den Kreistag. Eine Frauenquote auf Kreisebene wurde von der CSU erst jüngst harsch zurückgewiesen. Dennoch ist der Kummer groß, weil man vergeblich Frauen sucht, die sich engagieren wollen. Das ändert auch eine frisch gegründete Frauen-Union in Wemding nicht. Doch warum ist das so?

Andrea Eireiner Bild: Jochen Aumann

„Viele wollen in der Politik aktiv unterstützen, aber ein Mandat lehnen sie ab“, sagt Andrea Eireiner, Kreisrätin der Grünen aus Nördlingen. Sie ist die Suche nach Kandidatinnen sehr strategisch angegangen und hat bereits seit dem Frühjahr gezielt Frauen mit Workshops und Seminaren angesprochen. Das klappte schon. Doch, um selbst für Stadt- oder Kreistag zu kandidieren, fehlte oftmals der letzte Mut. „Wie alles am Ende unter einen Hut zu bringen ist, bleibt dann doch die Kernfrage für viele Frauen“, sagt Eireiner. Für ihre Partei aber hat sie es geschafft 15 Frauen zu finden.

Kreisgrünen mit den meisten weiblichen Kandidaten

Auf Kreisebene haben die Grünen mit 32 weiblichen Kandidatinnen wohl die Liste mit dem höchsten Frauenanteil im Landkreis gestellt. Die paritätische Besetzung der Vorstände durch alle Ebenen schlägt sich durch. „Es ist stark verinnerlicht, dass Frauen und Männer sich gleichermaßen einbringen“, erklärt Eva Lettenbauer, Landtagsabgeordnete aus Reichertswies und Landesvorsitzende der Grünen, den Erfolg.

Das grüne Frauenstatut – jeder zweite Kandidat ist weiblich – funktioniere. Doch auch sie stellt fest, dass sich Frauen aus „den ganz wichtigen, politischen Entscheidungen“ gerne raushalten und lieber soziale und weichere Themenfelder besetzen. Das gelte auch im Landtag. „Da schlägt das Rollenbild wohl noch zu – das gilt es aufzubrechen, bei Männern und Frauen.“ Lettenbauer plädiert weiterhin für eine Frauenquote und wird hier nochmals einen Vorstoß auf Landesebene wagen.

G. Fograscher Bild: Bernd Schied

Gabriele Fograscher, Bundestagabgeordnete der SPD von 1994 bis 2017, ist ebenfalls überzeugt, dass eine verbindliche Quote helfen würde. „Das ist ein Türöffner – bewähren muss man sich im Amt dann trotzdem“, sagt die Nördlingerin. Auch ihr verhalf die Liste mit Reißverschlussverfahren zu einem aussichtsreichen Platz und brachte sie ins Amt. Zu Hause wurden die Aufgaben anders aufgeteilt – ihr Mann übernahm mehr Pflichten und trug so ihre Entscheidung mit. „Renate Schmid war damals mein Vorbild, und ich wollte mitgestalten“, sagt die 62-Jährige, die glaubt, dass Vorbilder an sich eine wichtige Rolle spielen können, um Frauen für Mandate zu begeistern. Natürlich könne sie verstehen, dass die Frauen heute angesichts der vielfältigen Verpflichtungen zögern. „Ich glaube aber auch, dass sie die Öffentlichkeit und die Aufmerksamkeit scheuen.“

Wie es eine junge Kandidatin organisiert

Das kann auch Gropper bestätigen. „Viele fragen mich schon, wie ich das noch in meinem Alltag unterbringen will“, berichtet Nadine Gropper über die Reaktionen auf ihre angekündigte Kandidatur für den Donauwörther Stadtrat. Sie hat es sich wohl überlegt, weil es ihr ein Anliegen ist. „Wenn man was bewegen will, muss man sich einbringen – egal, ob beim Elternbeirat, in den Vereinen oder in der Politik.“ Da es viele Themen gibt, die sie gerne anstoßen will – für Familien, in Sachen Kultur oder Umweltschutz – will sie es anpacken. „Frauen bekommen im Alltag ganz andere Probleme mit und sind mit ganz anderen Personen konfrontiert als Männer. Eine Ausgeglichenheit der Geschlechter in den Gremien finde ich deshalb sehr wichtig“, sagt Gropper. Im Haushalt hat sie wegen ihrer Berufstätigkeit bereits eine Hilfe. Und auch ihr Mann, Unternehmer und Kreisrat Heinrich Gropper, will sie unterstützen. Mit ihr auf der Liste der CSU in Donauwörth stehen sieben weitere Frauen – von 30 Kandidaten. Nicht nur bei dieser Partei ist also Luft nach oben.