Zahl der Arbeitslosen steigt im August leicht an

Knapp 1400 Menschen im Landkreis Donau-Ries sind ohne Job

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Donau-Ries ist um 0,3 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent gestiegen. Aktuell sind exakt 1387 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 182 mehr als im Vormonat und acht weniger als vor einem Jahr.

„Es ist Ferienzeit in Bayern und häufig sind auch die Personalchefs im Urlaub. Dementsprechend erfolgen weniger Neueinstellungen und anstehende Entlassungen werden oftmals vor Beginn der Haupturlaubszeit ausgesprochen“, erläutert Werner Möritz, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Donauwörth, die aktuelle Entwicklung des Arbeitsmarktes. „Den größten Anteil an der ansteigenden Arbeitslosigkeit verzeichnen wir bei den Jugendlichen bis unter 25 Jahren mit rund 63 Prozent. Das sind 89 junge Menschen mehr als vor einem Monat. Das Ende der schulischen oder beruflichen Ausbildungen bewirkt den üblichen saisonalen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Viele haben uns schon signalisiert, dass sie bereits eine Arbeitsstelle in Aussicht haben, ab Herbst eine weiterführende Schule besuchen oder ein Studium beginnen.“

Jugendliche haben für die Lehrstelle noch Auswahl

Wer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist, hat derzeit ebenfalls noch gute Aussichten. Im August waren noch 500 unbesetzte Ausbildungsplätze gemeldet. Demgegenüber stehen 83 unversorgte Bewerber; das entspricht rein rechnerisch einer Relation von sechs Stellen pro Bewerber. Besonders die Betriebe im Verkauf und Handel und das Bau- und Ausbaugewerbe suchen nach Nachwuchskräften, aber auch Fachlageristen und Kaufleute oder Azubi im Büromanagement werden noch gesucht. „Unsere Berufsberater unterstützten gerne bei der Suche nach dem passenden Angebot“, sagt Möritz.

Senioren: Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 1,8 Prozent. Das entspricht genau 500 Personen.

Jugendliche; Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 2,4 Prozent (230 Personen).

Migranten/Behinderte: 271 ausländische Arbeitslose und 155 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung.

Jobangebot: Dem Arbeitgeberservice wurden im August 442 neue Stellen gemeldet. Seit Jahresbeginn hat sich die Anzahl der aufgegebenen Stellenangebote im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 766 auf 3183 Stellen verringert. Aktuell sind 1736 offene Arbeitsstellen im Landkreis gemeldet, davon liegen bei rund 87 Prozent die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Der Anteil an Stellen, die von Zeitarbeitsfirmen gemeldet sind, liegt bei 33,1 Prozent. Für 1238 Stellen werden Beschäftigte in Vollzeit gesucht, 193 Stellen sind in Teilzeit gemeldet und bei 305 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. (dz)

