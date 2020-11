17:36 Uhr

Zahl der Öko-Bauern im Landkreis Donau-Ries steigt deutlich

Plus Zuletzt sind immer mehr Bauern auf "bio" umgestiegen. Doch wie sind dabei die Umsatzchancen? Ein Landwirt aus Nordheim berichtet von seinen Erfahrungen.

Von Matthias Link und Helmut Bissinger

Die Landwirtschaft soll ökologischer werden. Das will die Politik, etwa mit der jüngsten EU-Agrarreform (von Umweltverbänden gleichwohl kritisiert), und das wollen große Teile der Gesellschaft, wie etwa beim Volksbegehren „Rettet die Bienen“ deutlich geworden ist. Im Landkreis Donau-Ries nimmt die Zahl der ökologischen Landwirtschaftsbetriebe signifikant zu.

Waren es 2010 noch 83 Öko-Betriebe, so sind es aktuell bereits 167, wie Manfred Faber, Leitender Landwirtschaftsdirektor am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, mitteilt. Vor allem seit 2016 zeigt die Kurve nach oben, die Zunahme liegt in diesem Vierjahreszeitraum bei knapp 60 Prozent.

7,4 Prozent der Betriebe im Donau-Ries-Kreis sind „bio“

Die Öko-Betriebe machen einen Anteil von 7,4 Prozent an allen 2250 Betrieben aus und sie bewirtschaften mit 6756 Hektar etwa neun Prozent der Fläche. Trotz des deutlichen Anstiegs der Bio-Betriebe liegt der Landkreis aber noch unter dem bayernweiten Durchschnitt. Im Freistaat arbeitet etwas mehr als jeder zehnte Landwirt ökologisch, der Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche beträgt circa zwölf Prozent.

Einer der Landwirte im Landkreis, die auf ökologischen Landbau umgestellt haben, ist Michael Näßl aus Donauwörth-Nordheim. Er bewirtschaftet 50 Hektar. Er hat 2011 den Betrieb seines Großonkels übernommen und ihn konventionell weitergeführt. „Wir wollten aber näher an der Natur sein“, erzählt Michael Näßl und findet die volle Unterstützung seiner Frau, die ebenfalls eine landwirtschaftliche Ausbildung hat.

Landwirt Michael Näßl aus Nordheimer ist auch Selbst-Vermarkter

Jetzt vermarktet er die Erträge seines Bodens selbst: Weizen, Dinkel, Raps, Mais, Sojabohne, Kleegras und Ackerbohne. „Es macht mehr Spaß. Wir bereuen die Umstellung nicht“, sagen die Näßls unisono. In der konventionellen Landwirtschaft hätten sie keine Zukunft mehr gesehen.

Die Familie musste neue Maschinen anschaffen: einen Striegel und ein Hackgerät. Das habe richtig Geld gekostet. „Aber so ist das in der Landwirtschaft“, sagt Näßl. Ohne Investitionen gehe es nicht. Jeder Landwirt habe seinen Weg zu gehen, meint Näßl. Er räumt Rückschläge ein, schätzt aber die selbstständige Vermarktung und „dass ich meinen Kindern Regenwürmer zeigen kann.“

Der Markt für Bio-Erzeugnisse im Landkreis Donau-Ries ist gut

Der Markt für Bio-Erzeugnisse sei in der Region gut, meint Karl-Heinz Götz, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Es gebe regionale Mühlen, die Bio-Getreide annähmen, wie etwa die Bruckmühle in Nähermemmingen oder die Mailänder Mühle in Möttingen. Auch die Nudelfabrik in Pflaumloch werde von Bio-Landwirten beliefert, oder Südzucker in Rain am Lech. Die Molkerei Gropper in Bissingen verarbeitet Bio-Milch.

Götz befürchtet aber, dass zu viele Landwirte durch politisch gesetzte Anreize in den Bio-Bereich gedrängt werden könnten. „Wenn der Angebotsdruck größer wird, wenn mehr Betriebe umstellen, dann könnte der Markt überschwemmt werden“, warnt Götz. Die Märkte müssten mitwachsen.

Die Nachfrage nach Bio-Produkten wächst deutschlandweit

Das tun sie auch. Laut den Zahlen des Amtes für Ernährung und Landwirtschaft (AELF) wächst die Nachfrage nach Bio-Produkten in Deutschland stetig um fünf bis zehn Prozent jährlich. Allerdings machten Bio-Lebensmittel nur fünf Prozent am Gesamtumsatz des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland aus. AELF-Chef Faber schätzt die Marktsituation für Bio-Landwirte momentan als nicht schlecht ein, wobei die Absatzmöglichkeiten für Bio-Milch und Bio-Getreide einzeln betrachtet werden müssten.

Zur Gewinnsituation der Landwirte insgesamt sagt er: „Ökobetriebe können mit den konventionellen Betrieben durchaus mithalten.“ Dies liege aber auch an Subventionen, wie der bayerischen Ökoprämie von 273 Euro pro Hektar. Durch den Einstieg von Discountern in das Bio-Segment seien die Produkte billiger geworden und ein Ruck sei durch das Konsumverhalten gegangen, meint er.

Achten die Menschen in der Pandemie mehr auf Regionalität?

In der Pandemie würden die Leute mehr auf Regionalität und Ökologie achten, zum Beispiel beim Fleisch. Grundsätzlich gelte: Nur wenn es eine entsprechende Nachfrage nach Bio-Produkten gebe, könne diese von den Landwirten bedient werden. „Letztlich entscheidet der Verbraucher, wie viel ökologische Landwirtschaft wir haben“, sagt Faber.

Beim Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hatte ein Großteil dafür gestimmt, dass bis 2030 in Bayern 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch genutzt werden sollen. Das zu erreichen, werde nicht einfach, wie Faber sagt. In Relation dazu sei die Nachfrage nach Bio-Produkten doch noch gering.

