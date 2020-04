vor 55 Min.

Zahl der Pendler steigt auf Höchstwert

Fast 15000 Menschen aus Kreis fahren täglich einen weiteren Weg, um zu arbeiten

Für die Arbeit eine längere Autofahrt oder eine tägliche Zugfahrt auf sich zu nehmen, ist für die Menschen im Landkreis Donau-Ries keine Seltenheit. Etwa 14700 Arbeitnehmer aus dem Landkreis pendeln pro Tag in eine andere Stadt oder einen anderen Landkreis. Bei einer Gesamtzahl der Beschäftigten mit Wohnort Donau-Ries von knapp 60000 sind das nahezu 25 Prozent. Das geht aus den neuesten Zahlen der Arbeitsagentur Donauwörth hervor. Die Zahlen berücksichten Daten bis einschließlich Juni 2019.

14700 Arbeitnehmer verlassen täglich das Donau-Ries, bevorzugt Richtung Stadt Augsburg und in die Landkreise Ostalbkreis, Dillingen, Landkreis Augsburg, Neuburg-Schrobenhausen oder in den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Rund 800 Mitarbeiter pendeln regelmäßig in die Landeshauptstadt München.

Viel bemerkenswerter als die Zahl der Menschen, die den Landkreis für die Arbeit verlassen, ist eine andere. Denn im Donau-Ries ist es mehr denn je notwendig, dass Menschen in die Region kommen, um hier zu arbeiten. Gut 18000 Beschäftigte, die in einem anderen Kreis wohnen, kommen zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Region. Ihren Arbeitsort in der Region „Donau-Ries“ haben damit gut 63000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, von ihnen sind 29 Prozent Einpendler.

„Die räumliche Mobilität von Arbeitskräften gilt als ein wichtiger Ausgleichsmechanismus, um regionale Unterschiede zwischen der Arbeitskräftenachfrage und dem Arbeitskräfteangebot zu kompensieren. Auch in unserer Region gehört das Pendeln für immer mehr Menschen zum Alltag“ berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Ein hoher Anteil kommt aus dem Landkreis Dillingen

Woher aber kommen die Menschen, die im Landkreis Donau-Ries arbeiten? Ein hoher Anteil von 3000 Personen reist aus dem benachbarten Landkreis Dillingen in den Donau-Ries-Kreis an, um hier sein Geld zu verdienen. Weitere Personen kommen aus dem Umland von Augsburg, dem Ostalbkreis, Augsburg Stadt, dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (siehe Infokästen).

Auch in ganz Nordschwaben lässt sich der Trend zu mehr Pendelei am Arbeitsmarkt ablesen. Nach den Ergebnissen der jüngsten Statistik wohnten zum Stichtag 30. Juni 2019 insgesamt 234805 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Agenturbezirk Donauwörth (Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm), knapp 5000 mehr als ein Jahr davor und über 30000 mehr als noch am 30. Juni 2012. „Ähnlich fiel die Steigerung bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen aus. Waren es 2012 noch gut 187000, stieg die Zahl innerhalb von sieben Jahren um 31000 auf 218000“, informiert Richard Paul. (pm)

