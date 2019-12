vor 55 Min.

Zahlreiche Anzeigen gegen Wohnsitzlosen

47-Jähriger ist in einer Einkaufspassage in Donauwörth immer wieder straffällig geworden. Nach einem neuerlichen Vorfall muss er möglicherweise ins Gefängnis.

Er fiel am frühen Mittwochabend dem Sicherheitsdienst in dem Geschäftszentrum in der Dillinger Straße auf. Aufgrund verschiedenster Delikte war dem Mann bereits ein Hausverbot ausgesprochen worden. Dieses missachtet er erneut – offenbar in der Absicht, auf dem Areal zu übernachten.

Zudem werden der Polizei zufolge dem 47-Jährigen mehrere Diebstähle vorgeworfen. Wegen der zahlreichen Strafanzeigen – auch wegen des wiederholten Hausfriedensbruchs – nahmen die Beamten den Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest.

Er wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der entscheidet darüber, ob der Osteuropäer in Untersuchungshaft muss.

