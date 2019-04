18.04.2019

Zahlreiche Ehrungen bei den Trowinschützen

Elisabeth Käser erhält den groß-goldenen Sebastiani-Orden. Patenverein soll wieder besucht werden

Schützenmeister Michael Käser der Trowinschützen in Druisheim durfte auch heuer wieder auf ein Jahr mit vielen Ereignissen zurückblicken. Neben den zahlreichen sportlichen Wettkämpfen fanden einige gesellschaftliche Veranstaltungen wie der Faschingsball, das Oktoberfest oder das Druisheimer Theater statt.

Sportleiter Helmut Vogt berichtete von den Erfolgen der Trowinschützen in den vergangenen Monaten. Auch der Jugendsportwart Tobias Vogt ließ die Zeit seit der vergangenen Generalversammlung Revue passieren. Anschließend ging Schatzmeister Siegfried Hindermayr auf die finanzielle Entwicklung des Vereins ein und die Vorstandschaft wurde entlastet. Zweiter Schützenmeister Josef Scheller regte eine Fahrt zu den befreundeten Bürgerschützen in Lüdenscheid an. Den Patenverein aus dem Jahr 2011 besuchten die Trowinschützen zuletzt 2015. Mit der Errichtung von elektronischen Schießständen wird in 2019 ein Projekt mit langer Vorplanung umgesetzt. In diesem Jahr wurde lediglich das Amt des Schriftführers neu besetzt. Für diese Aufgabe wählte die Versammlung einstimmig Andreas Hindermayr als neues Vorstandsmitglied. Bemerkenswert war die große Anzahl von Personen, denen der Verein eine Ehrung zukommen lassen durfte. Den groß-goldenen Sebastiani-Orden erhielt Elisabeth Käser. Sie unterstützte seit 1973 ihren Mann Hubert Käser zunächst in seiner Funktion als zweiter Schützenmeister und schließlich auch in der Zeit von 1991 bis 2015 als erster Schützenmeister. Mit dem silbernen Sebastiani-Orden wurden Julia Hosp, Georg Hofer, Klaus Langer, Christoph Sailer und Alexander Kuhn ausgezeichnet. Außerdem wurde der Sebastiani-Orden in Bronze an Paul Sailer, Sabine Hosp, Christin und Rose-Lise Bonin verliehen.

Hans Lomprich, Alwin Hindermayr, Rupert Käser, Markus Finkel, Thomas Zerrle, Dieter Trauner, Walter Gaugenrieder, Josefine Schuster und Wolfgang Käser zurückblicken.

Susanne Burger, Anita Gaag, Stefan Käser, Margit Lindemeyr, Martin Lüdtke, Martin Müller und Elke Sturm ausgezeichnet.

Simone Hosp, Werner Mayr und Martin Stettberger.

Markus Burger, Anna Käser, Oliver Käser, Vitus Mayr und Thomas Benedikt. (dz)

Themen Folgen