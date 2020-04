00:32 Uhr

Zahlreiche Ehrungen beim VdK

Ausgaben sollen reduziert werden

Zur Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbands Donaumünster-Erlingshofen-Rettingen-Tapfheim konnte Vorsitzender Hubert Ferber zahlreiche Mitglieder in der Gastwirtschaft zur Grenz begrüßen. Besonders begrüßte er VdK-Kreisvorsitzenden Leo Nagel und Bürgermeister Karl Malz.

Die Haussammlung „Helft Wunden Heilen“ wurde wieder mit einem Plus abgeschlossen. Ferber bedankte sich bei seinem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Marianne berichtete in ihrem Kassenbericht, dass es ein kleines Einnahmenplus gab. Bei der Budget-Aufstellung für 2020 wurde festgestellt, dass die Ausgaben überwiegen. Daher sollen an der Adventsfeier ab 2020 die Weihnachtssterne nur an Mitglieder ab 75 Jahre ausgeben werden.

Geehrt wurden: Für 25 Jahre Mitgliedschaft Anneliese Jall, Adalbert Klopfer, Mina Schmautz, Ludwig Förg, Herbert Maurer, Rudolf Mayer, Anton Schnepf, Otto Wöß und Richard Konle. Für 30 Jahre Gertraud Jenuwein, Reiner Jenuwein, Leonhard Rieder, Karoline Linder und Luise Bunkowsky sowie für 40 Jahre Josef Gröbl.

Laut Leo Nagel hatte der Kreisverband zum 31. Januar 9901 Mitglieder. Das Ziel, 10000 Mitglieder zum Jahresende 2019 zu erreichen, konnte nicht realisiert werden. Dies hätte bedeutet, dass eine weitere hauptamtliche Person eingestellt werden könnte. Die Bearbeitung von Anträgen und Einsprüchen in der Kreisgeschäftsstelle Donau-Ries umfasste 790000 Euro, erläuterte Nagel. (dz)

