vor 28 Min.

Zehn Kilometer für guten Zweck

Schwimmer der LG Warching ziehen vier Stunden lang Bahnen und spenden

Den Jahresauftakt begann die LG Warching für den guten Zweck. Die Schwimmer des Vereins starteten in eine für alle Teilnehmer unbekannte Challenge der besonderen Art. 100 mal 100 Meter Schwimmen hieß die Aufgabe im Monheimer Jurabad. Zum Ablauf: Vier Stunden hat jeder Teilnehmer Zeit, 100 Mal 100 Meter zu schwimmen. Für jeden geschwommenen Hunderter wird ein Euro für einen guten Zweck gesammelt. Somit kann jeder Athlet 100 Euro Spendengeld erschwimmen.

Neben den 13 Schwimmern gehörten auch fünf Zählerinnen zum Team. Lukas Berger, Florian Griesbach und Theresa Wild waren bereits nach 3:45 Stunden mit den zehn Kilometern fertig. Nur knapp fünf Minuten später erreichten Lucas Leinfelder und Wolfgang Wild das Ziel. Mit dem Schlusspfiff nach vier Stunden beendeten Anna Berger, Wolfgang Katzenberger und Carola Wild die volle Distanz. Acht Warchinger schafften somit die zehn Kilometer, eine Strecke, die bisher noch keiner am Stück geschwommen ist.

Ebenso erging es auch Alexander Leinfelder (7,4 km), Stefan Ferber (7,1 km), Benedikt Messmer (7,1 km) und Armin Berkmüller (6,0 km), die zwar nicht die volle Distanz absolvierten, aber doch beachtliche Strecken zurücklegten, die sie vorher auch noch nie geschwommen sind.

Verletzungsbedingt musste leider Uwe Lercher nach 2 Kilometern das Becken verlassen. Insgesamt dokumentierten die Zählerinnen 109,6 geschwommene Kilometer. Aufgerundet errang die LG Warching somit 1100 Euro an Spendengeld, das nun an den „Bunten Kreis“ in Augsburg geht, der seit über 25 Jahren Familien mit schwerkranken Kindern aus dem schwäbischen Raum zur Seite steht. (dz)