11:46 Uhr

Zeugen eines Unfalls in Donauwörth gesucht

In Donauwörth wird auf dem Parkplatz ein Auto angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Parkplatz des Donauwörther Kaufhauses Woha hat am Freitag gegen 10.45 Uhr eine 82-jährige Rentnerin beim Ausparken ein bislang unbekanntes Auto beschädigt. Da sie laut Polizeiangaben den Unfall selbst nicht bemerkte, wurde sie von einer bislang ebenfalls unbekannten Zeugin auf den Zusammenstoß angesprochen. Als die Autofahrerin das angefahrene Fahrzeug begutachten wollte, war dieses nicht mehr vor Ort.

Die Frau soll erst am Folgetag ihrem Sohn von dem Unfall berichtet haben, der daraufhin die Polizei verständigte. Am Auto der 82-Jährigen wurde daraufhin ein frischer Unfallschaden festgestellt. Personen, die weiterführende Angaben zum Unfallhergang machen können, sowie der vermeintlich Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen