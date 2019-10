vor 60 Min.

Zu Ehren Ernst Steinackers

100. Geburtstag: An mehreren Orten wird daran gedacht

Mehrere Veranstaltungen zum 100. Geburtstag des Wemdinger Künstlers Ernst Steinacker werden in den kommenden Tagen angeboten:

Das 3-Klang-Ensemble Musik I Licht I Lyrik inszeniert zwei Abende „Mensch – Traum – Wirklichkeit“ in der St.-Ulrich-Kirche (Rudelstetten) am 6. November um 19 Uhr und in der St.-Willibald-Kirche (Weißenburg) am 8. November um 19 Uhr. Am 6. November wäre der Maler und Bildhauer Ernst Steinacker 100 Jahre alt geworden Die Ausstattung der St.-Ulrich-Kirche in Rudelstetten ist eines seiner Frühwerke.

Annette Steinacker-Holst projiziert großformatige Gemälde von Ernst Steinacker in den Altarraum. Es werden Auszüge aus seinen Tagebüchern, Texte des Philosophen Reinhard Knodt, Gedichte von Alois Sailer und weiteren Schriftstellern vorgetragen. Ideen und Werke aus dem Künstlersymposium, das im September im Kunstmuseum Donau-Ries mit zwölf Künstlern stattfand, werden ebenso mit einfließen.

Die Sängerin Conny Pfau, Bernd Fischer an Saxofon und Klarinette sowie Marcus Prügel am E-Piano werden mit Stücken aus den Bereichen Jazz und Blues die Musik im 3-Klang-Ensemble darbieten. Musik, Lichtprojektionen, Lyrik und Prosa verschmelzen zu einem Ganzen. Lassen Sie sich von der außergewöhnlichen Atmosphäre faszinieren.

Am Sonntag, 10. November, findet um 10 Uhr ein Gedenkgottesdienst für Ernst Steinacker in der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein in Wemding statt. Der Bildhauer Ernst Steinacker hat 1953 den Steinaltar für die Kirche geschaffen sowie die Bronzereliefs über die Geschichte der Marienkirche.

Am Sonntagnachmittag, 10. November, lädt das Schloss Spielberg in Gnotzheim zu einem Lichtbildervortrag über das Leben und Werk Ernst Steinackers (1919 - 2008) ein. Er findet einmal um 14.30 Uhr statt, ein zweites Mal um 15.30 Uhr. Der Vortrag wird geleitet von den Söhnen Leonhard und Veit Steinacker.

Im Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding fand ein Symposium zu Ehren Ernst Steinackers statt. Die Sonderausstellung „100 Jahre Ernst Steinacker“ ist bis einschließlich 10. November sonntags von 14.30 bis 16.30 Uhr zu besichtigen (Jahnstraße 1, 86650 Wemding). Um 15 Uhr findet jeweils an den Sonntagen eine Führung statt. (dz)

Gruppen können auch werktags die Ausstellungen in Spielberg (Telefon 09833/357) und im Kunstmuseum in Wemding (Telefon 0160/4686434) nach telefonischer Absprache besichtigen.

Themen folgen